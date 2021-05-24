八大營業地下化！酒店停業「小姐改外送」更貴了　大批外移地區曝

▲目前台灣疫情嚴峻，人人都自肅在家期待能夠早日恢復正常，但卻有眾多不肖八大業者轉為地下化營業，恐成防疫口。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本月19日全台灣疫情升級為三級警戒，所有情色行業都得暫時關門，但業者為求生存，利用手機通訊軟體、社群網路在網路上攬客，偷偷轉入地下營業，範圍更沒有限制，甚至大批外移到疫情不嚴重的外島、中南部地區，生意反倒風生水起，讓防疫破口跟著情慾流轉。

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新冠肺炎台灣本土確診人數已飆破3000例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周已宣布全國提升至三級警戒、意即停止室內5人以上，室外10人以上聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其他營業及公共場所皆強制關閉，其中，當然也包括以情色服務為主的8大行業。

▲外約小姐疫情期間「不打烊」，在旅館沒戴口罩，脫到只剩內衣跟外褲，邊按摩邊跟男客人聊天。（圖／CTWANT提供）

消息一出，令全台靠8大行業吃飯的從業人員哀鴻遍野，但業者不甘願坐以待斃，為了因應停業造成的損失，各酒店群組馬上發出公告，「如有需要約妹的話，請在頻道上詢問，本公司會盡力配合」。

原來自酒店停業當天開始，所有小姐就改為「外送制」，只要客人找好「汽車旅館」、「私人會所」、「餐廳包廂」等，只要有場所願意睜一隻眼閉一隻眼收受客人，「有妹坐檯的地方都是酒店」，不同的是，酒客叫小姐陪酒1次都要4個小時起，每小時價格2000元，還得另付酒店幹部車馬費，並要負擔場地費用，與過往消費比起來更貴。

除此之外，還有酒店幹部帶領小姐往中南部遷移、甚至到外、離島地區的酒店上班，根據本刊掌握的消息，疫情在全面爆發後，業者還在酒店群組中拋出徵求小姐訊息，「因為疫情停業嗎？可以來金門、澎湖。」

▲全台疫情三級警戒，所有情色行業都得歇業，但業者為求生存外移到疫情不嚴重的外島甚至國外，還在網路上大肆徵才。（圖／CTWANT提供）

不過，也有不少有良心的業者忍痛休息，同時擔心不肖幹部「轉型營業」踩到政府地雷，未來會出現「懲罰性」延長停業時間，在群組留言痛批，「就是有你們這些老鼠屎。」，只盼政府能提出有效措施；業者們老實配合，別讓病毒隨著情慾流動，到處亂竄。

▲也有有良心的八大業者痛斥同業地下營業，呼籲業界大家一起做好防疫。

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