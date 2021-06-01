陳時中談國外疫苗！台大醫「部長無法說服我」　曝真相：根本呼攏

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

針對指揮官陳時中昨指出，幾個國外大廠疫苗都在沒做完三期試驗的情況下，就獲緊急使用授權（EUA）。前台大感染科醫師林氏璧解釋，疫苗第二期和第三期試驗的差異，直言「部長在記者會的釋疑，沒有辦法說服我」，更吐槽根本是呼攏大家。

指揮官陳時中昨天於記者會上，再度為國產疫苗掛保證，同時表示BNT、莫德納和嬌生和AZ疫苗都沒做完三期試驗，就獲得緊急使用授權（EUA）。

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對此，林氏璧在劉寶傑主持的《關鍵時刻》提到，「我關切新冠疫苗已經1年了，人家做了第三期之後，收案3、4萬人，有個內部初步的報告，看到它的有效性，然後追蹤了安全性，大概要兩個月，最好再對照組有5個重症，這幾乎都是FDA訂好的。」

▲前台大感染科醫師林氏璧。（圖／東森新聞）

林氏璧也強調，第二期和第三期試驗，看的是完全不一樣的東西，「第二期是看很基本的安全性，還有抗體生成性，你的中和抗體可以高到多少？跟一個真正自然感染的人的比例，可以做一個比較；可是第三期看的是有效性，你就是一群人沒打疫苗，一群人有打，然後是雙盲的，不知道誰有打，有一群人打生理食鹽水，你看了一陣子，看了100個確診之後，解盲看看到底哪些人，是不是真的打疫苗的人得病比較少，所以這是真槍實彈！」

對於國外收案達3、4萬人，林氏璧解釋，「因為你要收各式各樣的族群、年齡，然後有慢性病的人，老人家要夠多，這是各方面去驗證你這個疫苗，是不是可以有效的減低重症跟感染，所以第二期，3千人當然就無法收得非常完整。」