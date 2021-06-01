他買1「驅蚊神器」隨身戴著走 ...驚：再也沒被蟲咬過！

▲網友在釣具店發現「另類防蚊液」。（圖／翻攝自推特／kamata4510471）
實習記者高琳景／綜合報導
夏季來臨，不少民眾備受蚊蟲困擾，不過現在可能有解決方法了。一名日本網友近日在釣具店購買一款「蜻蜓別針」，由於聽說別針具有驅蚊的功效，半信半疑的他別上後去溪邊釣魚，沒想到竟真的都沒被蚊蟲叮咬。他將此事分享到社群後，讓不少網友心動直呼「我也要買一個」。
網友「kamata4510471」在推特發文表示，他到釣具店購物時，發現一款號稱具有驅蚊功效的蜻蜓別針，半信半疑的他買下別針後，在本月6日前往溪邊釣魚，沒想到穿著短袖短褲的他，一整天下來竟沒有被任何蚊蟲叮咬，讓他狂讚「真的很有效」。
從照片中可見，黑黃的身體和透明的翅膀皆是由塑膠片所致，伴隨著2顆巨大的眼珠，其身體目測約有10公分左右。原Po提到，「或許是這樣的外觀，所以才讓其他昆蟲不敢靠近。」
▲具有驅蟲功效的「蜻蜓造型別針」。（圖／翻攝自「kamata4510471」推特）
不少網友看到文章後，直呼「好可愛！我也要買」、「想知道對蜜蜂有沒有效，下次可以試試」、「是外觀有效還是他有特殊氣味？」、「真的有效嗎？我去年被咬超慘」、「是因為看起來可怕所以才防蚊嗎？」、「很可愛的配件！」、「是天敵效應嗎？」
事後原Po也補充表示，這款別針並不是真正的防蚊液，每個人實際上的感受和使用效果也有所不同，因此還是建議將別針和其他防蚊液結合來一起使用，才會達到真正驅蚊的效果。
今日は渓流釣りをしている時に、アブなどに効果があると聞いて半信半疑で買った虫よけ用品「おにやんま君」を服につけていたのですが本当にアブやブヨなどの虫がよってこないので驚きました。— かまタナゴ (@kamata4510471) May 6, 2021
プレ値がつくのも納得がいく商品です。
（半袖半ズボンでしたが虫に一箇所も刺されてません） pic.twitter.com/iOFHxUxgty
讀者迴響