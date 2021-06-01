他買1「驅蚊神器」隨身戴著走 ...驚：再也沒被蟲咬過！

▲網友在釣具店發現「另類防蚊液」。（圖／翻攝自推特／kamata4510471）

實習記者高琳景／綜合報導

夏季來臨，不少民眾備受蚊蟲困擾，不過現在可能有解決方法了。一名日本網友近日在釣具店購買一款「蜻蜓別針」，由於聽說別針具有驅蚊的功效，半信半疑的他別上後去溪邊釣魚，沒想到竟真的都沒被蚊蟲叮咬。他將此事分享到社群後，讓不少網友心動直呼「我也要買一個」。

網友「kamata4510471」在推特發文表示，他到釣具店購物時，發現一款號稱具有驅蚊功效的蜻蜓別針，半信半疑的他買下別針後，在本月6日前往溪邊釣魚，沒想到穿著短袖短褲的他，一整天下來竟沒有被任何蚊蟲叮咬，讓他狂讚「真的很有效」。

從照片中可見，黑黃的身體和透明的翅膀皆是由塑膠片所致，伴隨著2顆巨大的眼珠，其身體目測約有10公分左右。原Po提到，「或許是這樣的外觀，所以才讓其他昆蟲不敢靠近。」

▲具有驅蟲功效的「蜻蜓造型別針」。（圖／翻攝自「kamata4510471」推特）

不少網友看到文章後，直呼「好可愛！我也要買」、「想知道對蜜蜂有沒有效，下次可以試試」、「是外觀有效還是他有特殊氣味？」、「真的有效嗎？我去年被咬超慘」、「是因為看起來可怕所以才防蚊嗎？」、「很可愛的配件！」、「是天敵效應嗎？」

事後原Po也補充表示，這款別針並不是真正的防蚊液，每個人實際上的感受和使用效果也有所不同，因此還是建議將別針和其他防蚊液結合來一起使用，才會達到真正驅蚊的效果。