三菱電機百年布局　秉持Changes for the Better精神　深耕台灣七十餘年

▲三菱電機集團懷抱著「讓未來變得更美好」的堅強信念,落實企業永續的百年遠景。



圖、文/三菱電機集團提供

從1921年創社的日本綜合電機大廠三菱電機,一直以來懷抱著「讓未來變得更美好」的堅強信念,持續於全球進行完善布局,藉由解決世界各種議題,落實企業永續的百年遠景。這一百年來,經歷了時代的洪流,從進入電氣的時代,到現今世界受疫情轉變之際,不論遭逢何種動盪,三菱電機集團仍努力不懈地透過技術改革與無窮的創造力,並積極的履行信賴、品質、技術、倫理遵法、人本、環境、社會的價值觀念,繁榮中不斷地成長,同步實現活力充沛且富饒的社會,呼應了首代會長武田秀雄先生孜孜念念不忘「我們必須共體時艱,秉持永續發展的精神」。

引領Changes for the Better純粹的革新價值

「透過持續不懈的技術改革與無窮的創造力,致力於實現活力充沛且富饒的社會」是三菱電機集團的宗旨。在產品的佈局上,三菱電機集團以領先技術的發展趨勢,不論是居家必備產品如:空調、家電等、或是與民生息息相關的產品如:電梯、交通系統以及電力系統等、甚至是促進產業發展的自動化工業、半導體元件等,都發展出最具競爭優勢的技術領域,更以「匠心」呼應產品技術與人本的連結,徹底傳達三菱電機集團品牌始終秉持日本職人精神,精益求精,只為提供高品質產品給全球的使用者。

▲持續不懈的技術改革與無窮的創造力,為三菱電機集團最大宗旨。

▲始終秉持日本職人精神,精益求精的「匠心」信念,只為提供高品質產品給全球的使用者。

在空調產品上,獨家「DBC奈米複合塗層技術」以及業界唯一「Easy Clean」簡易清潔設計,嗅出消費者期望擁有的清潔需求;家電部份創新的「冰箱全庫室獨立隔間」設計,察覺家庭主婦長期擔心的食材混味困擾。此外,擁有全球獨家顛覆傳統的螺旋電扶梯技術及協助穩定供電的客製化產品與服務,為台灣打造安心且兼具環保的電力系統;技術領先的半導體元件,讓三菱電機集團能夠於各產品應用領域享有優勢,涵蓋運用於空調家電、工業控制、交通系統、電力系統以及新能源與電動車相關應用等的功率模組、運用於5G相關設備的高頻/光元件、以及可偵測體溫協助落實全民防疫的紅外線感測元件等,在世界各國助攻產業發展。此外更涉及e-F@ctory工業自動化與智慧建築管理系統,打造E化以及人工智慧自動化設備,使數據應用無所不在,足以見得三菱電機集團不斷秉持Changes for the Better的精神,不斷技術創造跨出全新未來的下一步。

▲三菱電機集團在家用空調產品上,擁有獨家「DBC奈米複合塗層技術」以及業界唯一「Easy Clean」簡易清潔設計。

▲以人為本,察覺家庭主婦長期擔心的食材混味困擾,三菱電機集團開發創新設計冰箱「全庫室獨立隔間」。

百年企業的台力深耕 佈建台灣潛力的下一步

二戰結束不久後的1949年,三菱電機集團就進入了台灣市場,在這七十餘年的結緣與開發,協助台灣完成不可或缺的供電系統,像是:支援南電北送、北電南送的中寮超高壓變電所、全球最大型的台中火力發電廠等。此外,為協助台灣達成2025年再生能源發電占比20%的目標,除幫助台灣建置水力發電系統外,亦提供發電、輸電、配電一站式解決方案,協助穩定供電。三菱電機集團不但默默為這片土地耕耘與付出外,並為台灣提供客製化與靈活度服務;三菱電機很清楚知道單單只是販售產品很簡單,重要的是提供更優質的解決方案,基礎電力設備與一般性的商品販售不同,必須盡力滿足多元的需求規格,且在可預見的未來,協助規劃10年內可發生的狀況加以解決,而七十年過了,這樣初心屹立不搖。

▲三菱電機集團與台灣七十年的結緣與開發,協助台灣完成不可或缺的供電系統。

對於下一步佈局,三菱電機在台集團企業齊心協力朝向推動「智慧建築」的領域前進,即所謂的BMS(智慧建築管理系統),它能將建築物或建築群內的電力、空調、電梯、照明、保全等以系統做全面性的監控與管理,同步考量台灣多年執行的智慧及綠建築認證計劃,結合「AI與物聯網」功能,通過整套式的行銷與維運手法,把維護BMS服務成為獨特賣點,從設備安裝到點線面的專業服務,與客戶發展建立起終身的服務關係,搶進該領域發展,協助台灣實現智慧城市的願景。

▲三菱電機集團下一步是齊心協力朝向推動「智慧建築」的領域前進。

「Changes for the Better」是三菱電機集團的基本態度,也代表著持續挑戰變革的堅強意志與熱情,迎接企業百年,同時也正視挑戰,持續懷抱著「讓未來變得更美好」的信念,擴展擁有成長的核心事業外,更擁抱創新的技術與服務,打造出無法由一人所創造出來的嶄新企業價值。未來的一百年,三菱電機仍會堅持在台灣以匠心為使用者提供最優質的產品,源自對台灣使用者最深切的珍惜。

Changes for the Better:https://reurl.cc/V3rg5n