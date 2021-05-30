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照片曝光！英國凱特王妃接種第一劑新冠疫苗　推特發文致謝

▲▼ 英國凱特王妃（Kate Middleton）接種首劑新冠疫苗。（圖／翻攝自官方推特）

▲凱特王妃接種第一劑新冠疫苗。（圖／翻攝自推特／KensingtonRoyal）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）日前在官方推特發文表示，她已接種第一劑新冠疫苗，並向所有醫護人員與疫苗工作人員致敬，表達感謝。王室成員陸續接種新冠疫苗，包括威廉王子上週接種第一劑，女王與菲利普親王則在今年1月接種第一劑，並在3月完成第2劑疫苗程序。

凱特王妃在肯辛頓宮官方推特（Kensington Royal）發文寫道，「我昨天在倫敦科學博物館接受了第一劑新冠疫苗。」她強調，「非常感謝所有參與疫苗接種計畫的人們，感謝你們所做的一切。」

英國目前開放所有30歲以上民眾接種新冠疫苗，已有逾3800萬民眾接種新冠疫苗第一劑，約2400萬人完成兩劑疫苗程序。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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