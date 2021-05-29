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10張圖秒懂新北紓困申請　急難救助每戶1萬、車輛停駛免徵牌照稅

▲侯友宜召開應變議會,新北市集中檢疫所。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜宣布新北防疫助扶方案。（圖／新北市政府提供，下同）

政治中心／綜合報導

由於疫情重創經濟，各行各業都飽受波及。在中央公布最新紓困4.0方案後，新北市長侯友宜也宣布新北助生活、扶產業的紓困措施，希望陪伴大家度過難關，新北市最新規劃的「助扶方案」紓困計畫29日也正式在市政府的官網上線，內容包括針對不同行業、租金、稅金、罰單等十大項目的補助或減收措施，提供民眾所需的申請說明與聯繫方式。

侯友宜在昨天的應變會議上也表示，負擔家庭主要生計的市民如因疫情暫時無法工作等原因，未領取相關勞工補助或失業救助者，市府補助每戶1萬元。另外，市府的里鄰關懷救助也會投入400萬元防疫基金，強化29區所需的民生與防疫物資。

以下為新北市110年防疫助扶方案的各項重點內容：

民生救助：急難慰助部分，因疫情致家庭陷困，每戶可線上申請補助1萬元，申請資格，包含全家總收入每人每月低於39,000元且全家人口包含存款、有價證券、汽車及投資等、每人每年未超過20萬元者，此計畫不可與衛福部補助重複。關懷救助方面，按陷困各戶所需，發送民生物資。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

青年見習：招募300名，設籍新北市就學大專院校在學生或應屆畢業生，參與7-8月市政創新規劃。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

勞工協助：提供律師費、裁判費、 生活費等勞資爭議訴訟補助；失業勞工加給子女就學扶助金最高11,800元。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

社宅租金：申請前4個月每月租金緩繳 50%，第5個月起分12期無息攤還。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

稅金減收：停業期間，減徵房屋稅及停徵牌照稅；稅款分期可展延1年或分36期。娛樂稅部分，配合政府停業期間主動停徵，復業日至8/31減徵30%。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

藝文支持：#場館費用 全額退費，快速核發補助款。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

租金減收：市有不動產、市場攤位BOT及OT，租金、使用費減收50%，權利金最高減收35%(減收期間為5/15-8/31)
，繳納期限得延展3個月。交通紓困：公車業者補助先撥付8成；停車場業者租金減收一半；碼頭使用費減半。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

罰單緩繳：5/15-6/14，交通罰單到期者，繳費期限順延至7/14。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

建期展延：公共工程工期可申請延展；民間工程工期延長2年。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

農漁銷售：輔導農會、漁民推出美味農業得來速，可與漁會網站訂購漁產組合包，可向各農會臉書、電商平台訂購防疫組合包、新北果菜鋪 推出499元蔬菜箱、補助漁民、漁會宅配運費電商上架費。

▲新北防疫助扶10項紓困方案。（圖／新北市政府提供）

詳細內容資訊傳送門►►►新北市110年防疫助扶方案
 

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