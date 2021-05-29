Panasonic空調「全淨防護罩」照顧居家空氣品質　獨家nanoe™X主動清淨防疫守護美好呼吸

消費中心／綜合報導

對於每個家庭來說，空調除了夏季製冷、冬天製熱，讓環境變舒適以外，大家開始對於「空調」更加要求，不管是能讓異味降低、抑制細菌病毒滋生，尤其是近日疫情嚴重，更需要有人幫忙「淨化空氣」、讓家中吸進去的每一口都不需要擔心影響健康。這時候，就要靠受到認證、檢驗及考驗的Panasonic「全淨防護罩」nanoe™X來抑制病毒，還給大家乾淨空氣。

根據品牌資料顯示，Panasonic變頻空調系列能夠主動防禦、超越潔淨，業界唯一的nanoe™X主動清淨防疫，經法國Texcell機構實證，有效抑制新型冠狀病毒高達99.99%*，在享受冷氣時，全程釋放nanoe™X；經過SGS測試的獨家nanoe™X可去除PM2.5達99.9%，另外也能有效抑制新型冠狀病毒高達99.99%*、流感H1N1型、新型流感H1N1 pdm、禽流感H5N1亞型及H9N2亞型等駭人病毒達99%，而PM2.5指標也會同步顯示在空調上，一眼就看到空氣品質好壞；再加上最基本的機體潔淨，開機時就先透過結霜融水洗淨附著污垢，90秒快速清潔，每次開機都能享受到最乾淨的味道，關機後乾燥防霉，讓風扇在關機後持續運轉十分鐘，吹乾內部濕氣防止黴菌滋生。

有了Panasonic「全淨防護罩」層層把關，不只冷氣機體潔淨能延長空調使用期限，室內空氣更因為有nanoe™X主動清淨防疫，讓居大不易的居住空間能夠更加舒適，真正做到全室淨化，不會因為混濁的空氣讓心情更糟糕，也因為疫情期間更需要更加呵護自己與家人，再搭配冷氣定期保養，更能守護室內空氣好品質。

此外，近年空調市場颳起一股「洗淨風」，紛紛標榜空調機身內部能夠自我清潔，讓吹出來的空氣減少細菌生長，對人體健康更加有益，但要如何確定能夠「自體洗淨」消費者無從得知，更無法判斷空氣就會因此乾淨，消費者這時真正需要的是經過認證，除了能夠自體清潔更要主動淨化空氣、除塵殺菌的空調。

隨著疫情的影響，迫使許多人的生活、工作型態開始改變，居家時間也增長，再加上天氣越來越炎熱，冷氣怎麼選才能吹得放心、省得安心呢？這時不妨參考「認證指標」、「銷售成績」及「連續奪得指標冠軍」等參考值。根據品牌資料顯示，Panasonic變頻空調以6大節能設計連續7年成為業界省電霸主，在大直徑高效率風扇、4折19段式蒸發器、原廠高效率壓縮機、AI控頻晶片等的幫助下，以最少的電力達到最高的效能。民眾挑選冷氣時常用的CSPF冷氣季節效能因數來做比較，但並非所有一級節能的產品都一樣省電，品牌強調，以Panasonic RX系列變頻空調為例，省電超越國家一級標準70%，同樣都是一級，Panasonic就是超省。並且從品牌資料來看，Panasonic R32冷媒機種還擁有台灣銷售第一的成績，就是因為有如此多的指標、國家認證，成為消費者信賴、挑選冷氣時的好選擇。

、挑選冷氣時的好選擇。

在多重認證、專利科技下，Panasonic變頻空調深受民眾喜愛、收服各種住宅空間，再加上現在大家都追求智慧生活，Panasonic空調搭載了IoT智慧家電功能，只要下載專屬Smart App，就可以知道用電顯示、PM2.5偵測顯示等等數值，設定個人化的行程，外出時還能以手機遠端即時操控，而在家也能透過智慧語音音箱，一聲指令下達啟動、溫度等設定，且國台語都能通！再加上全新機種RX系列將WiFi藏在機身內，不需要再另外裝置接收器，不管是進房前五分鐘先開好空調、出門忘記關，都能透過遠端操控，輕鬆達到科技智慧生活的夢想。Panasonic空調集省電、健康、智慧於一身，解決電費昂貴問題、守護美好呼吸與讓生活更加便利，打造更舒適的居住空間，堪稱空調最佳典範。

*【試驗單位】法國Texcell機構【試驗條件】將nanoeX發生器安装於距離地面15公分的45L密閉空間下經過2小時，使用nanoeX發生器可抑制新型冠狀病毒SARS-CoV-2(附著型)達99.99%。詳細資訊請參閱官網：http://pmst.panasonic.com.tw/active/nanoe/nanoex_covid-19.html

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