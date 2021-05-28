快訊／台中潭子立揚鞋業驚爆家庭群聚10確診　女作業員1傳9

▲台中潭子工廠爆群聚染疫。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天再新增本土確診個案10例，市府又宣布另有14例尚未編號，等於台中單日新增24例創下新高。除了美樂地KTV群聚案，以及朝陽夜唱團各加一例之外，參加進香團染疫的重慶女童母親也遭確診、台體大也爆多人染疫；此外，昨（27）日確診任職於潭子立陽鞋業的33歲工廠女包裝員也爆家庭群聚感染，總計有10人染疫。

台中市市長盧秀燕表示，昨日公布的案6541是潭子區一名33歲工廠女包裝員，她在家族工廠上班，其在4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現發燒症狀到慈濟醫院採檢，26日採檢確診；共匡列18人，親友12人，同事6人。

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今天採檢結果出爐，包括案6541的爸媽、姊姊、姊姊男友，以及二伯母、奶奶、大伯、大伯母以及堂弟等全都確診，但都皆尚未列案號。

盧秀燕表示，案6541所屬鞋業工廠為自家家族企業，因家人住在一起，故感染者均為家庭成員，傳播鏈明確。

有關潭子鞋業家庭確診者相關足跡，市府表示，案6541的大伯父，為潭子區51歲男性，5月24日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，25日出現症狀，26日因姪女確診，被匡列為接觸者至醫院採檢並居家隔離，27日報告確診。

案6541的堂弟為潭子區8歲男童，學校5月19停課後，除了固定到鄰居家上家教課，平時皆無外出，24日出現症狀，26日堂姊確診後被匡列為接觸者至醫院採檢並居家隔離，27日報告確診。

案6541的父親為潭子區48歲男性，同時是該鞋業工廠負責人，5月26日因女兒確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診；案6541的大伯母為潭子區42歲女性，5月25日曾至全聯潭陽門市，26日至潭子區潭興路傳統市場購物，因姪女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診。

案6541的奶奶為潭子區74歲女性，無新冠肺炎相關症狀，5月27日曾至潭子區潭興路傳統市場購物，26日因孫女確診，被匡列為接觸者居家隔離，並至醫院採檢確診；案6541的母親為潭子區49歲女性，在該鞋業公司擔任會計，5月23日至26日皆在工廠工作，因女兒確診被匡列為接觸者居家隔離並至醫院採檢，27日報告確診。此外，案6541的確診二伯母、姊姊、姊姊男友正進行疫調中。