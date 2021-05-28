快訊／新北確診136例足跡曝光：3家樂福、2大潤發、3市場

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布新北市新增136例，校正回歸141例，共277例，目前累積2887例。新北市長侯友宜公布確診者足跡與熱區，包括3家樂福、2大潤發、3菜市場。

新北今日最新確診者足跡，涵蓋家樂福土城店、員山路市場、大潤發中和店、家樂福中平店、聯邦市場、家樂福樹林店、大潤發景平店、華泰市場、四號公園、錦和運動公園。

▼新北市28日公布最新疫情狀況。（圖／新北市府提供）

指揮中心公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。



確診足跡熱區：

5/14-15 家樂福土城店

5/15-5/23 員山路市場

5/14-15 大潤發中和店

5/14-15 家樂福中平店

5/14-5/16、5/18-5/21 聯邦市場

5/14-15 家樂福樹林店

5/14-15 大潤發景平店

5/14-5/17、5/21 華泰市場

5/14-5/15、5/19-5/21 四號公園

5/20-5/24 錦和運動公園

▼新北市截至5/28累計確診各行政區分布圖。（圖／新北市府提供）

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