快訊／綠營頻放話疫苗來台　柯文哲飆中央：快一點不要拖！

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增299例新冠肺炎確診病例，297例本土個案、2例境外移入，另有校正回歸本土個案258例，總計557例。台北市28日15時30分召開防疫記者會，針對國外疫苗來台，柯文哲怒飆，「既然進來台灣，快一點，不要再拖，明明進了41萬劑（AZ），為什麼還要再拖？」

柯文哲表示，在現在這個時期，只要疫苗有國際認證，通通都收，「既然進來台灣，快一點，不要再拖，明明進了41萬劑（AZ），為什麼還要再拖？」若還有其他考慮，那就是對不起國家。

指揮中心28日公布條件，疫苗需有國外上市證明或替代文件，通過食藥署審查後，依照指揮中心防疫政策使用，才可專案輸入。對此，柯文哲說，「防疫有一致性，放給每個縣市去爭取，是不太對」。

柯文哲說，昨天就講了，今天這事情要把台灣人民生命當作重要考量，今天不是為了面子、為了意識形態。柯說，作為一個科學家、一個有實際執政的人，如果是他來決定這件事情的話，「我會主張韓國的戰略，做疫苗代工，而不是發展品牌」。

柯文哲表示，這是國際現實，現在有生產疫苗的，剛好是美國中國蘇連英國德國，當今世界最大國家，這就國際現勢，因為他控制品牌認證，所以也不見得說台灣做得就不好，但很難拿到認證。

柯文哲說，你要是打沒有國際認證疫苗，你將來要出國洽公都很難，因為將來會出現疫苗護照，全世界一定這樣做，這叫國際現實，要在國際現實狀態下找出台灣生路。

▼柯文哲召開北市防疫及紓困記者會。（圖／翻攝北市府直播）

針對是否實施四級兵推，市長柯文哲證實，會把這兩週累積問題做處理，「這兩個禮拜很像世界大戰」。

柯文哲表示，兵推分三階段，第一，找專家，擬定計畫，第二，首長幕僚參與，第三，實戰模擬。他表示，這次會把這一年，特別這兩週累積問題，「做最壞打算，做最好準備」。

「我也沒想到會這樣子」，柯文哲說，還好台北市動作快有把它壓住，沒有向印度那樣，不是說一定要封城，還是想一下，若發生各種狀況，有哪些要處理。

柯文哲表示，雙北找不到感染源相當多，足跡不再有意義，把確診案例按照發病日去看，趨勢還算穩定，但是要先聲明，這是在相當嚴格的自動自發封城下，如果不合作，這趨勢會往上飆升，台灣國民還相當合作。

柯文哲指出，萬華3個篩檢站，看起來比例下降，萬華有控制，反而其他地方散開，固然萬華是一開始發動的地方，這地方慢慢控制，首都生活圈，大家跑來跑去，不能再公布足跡，因為會出現假象安全感，台北各個行政區都有，要當作旁邊的人都感染。

▼柯文哲28日指出，北市萬華3個篩檢站比例有下降，萬華看來已控制。（圖／北市府提供）

▼台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

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