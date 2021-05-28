今年已經足夠！陳時中喊「之後有國產疫苗」　網怕：像全民公測

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情嚴峻，蔡政府除對外採購AZ、莫德納等疫苗外，還把心力放在國產疫苗，經常分享時事新聞的粉專「一百五」表示，昨（28）日記者會離場時，指揮中心指揮官陳時中提到，今年的疫苗夠了，之後就會有國產疫苗出來，但網友對於國產疫苗卻沒有信心，「完全不期待，沒認證過的你敢打？」

「一百五」在臉書粉專發文，昨日記者會要離場時，記者詢問之後是否還會再加購莫德納。陳時中回應，若要加夠的話，明天還會再加購，等次世代出來。記者繼續追問，目前是維持2千萬劑的疫苗嗎。陳時中則回，夠了，之後就會有國產疫苗了。

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▲疫苗比較懶人包。（圖／ETtoday製）

該篇貼文被轉發到PTT，部分網友認為，國產疫苗沒有經過認證，也沒有過3期，擔心變成白老鼠，「要我打國產，我寧願樓下中獎」、「沒有過三期就上，真的很像全民公測」、「如果同時有國外的還是會選國外的吧」、「如果有雙B，誰要開國產車」。

但也有人跳出來幫國產疫苗說話，「買國外疫苗，同時研發國產是必須，因為你也不知道國外願不願意賣我們，以及全世界都在搶，我們至少要有最基本保障，要不要打是一回事，只是覺得不需如此貶低國產疫苗」、「傳統蛋白技術副作用會比較小，如果防禦力還不錯就蠻值得期待的，而且畢竟也是美國國衛院技轉跟關注的研發」。

一名醫護人員則指出，「當時在我們醫院做臨床試驗，一下就招滿受試者了，裡面有很多醫療人員，大家還是有一定信心，其實很多重要急迫性新藥，也都做完二期就先上市，當然和疫苗不能一起比，只是說現實上並非沒做三期，那個藥就絕對不行用，這只能等解盲後才知道效果了」。

▲網友們回應。（圖／翻攝自PTT）

據了解，身為國產疫苗一員的聯亞生技，日前已宣布4/15完成二期臨床，目前是預計在5月中下旬完成資料，6月中左右便會提交申請EUA緊急授權，按照原本計畫是6月底完成，因應台灣疫情嚴峻，也希望能加快腳步，但一切仍要看衛福部審核狀況。