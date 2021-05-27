快訊／陳時中親自宣布：首批莫德納疫苗15萬劑　明下午3時50分抵台

記者洪巧藍／台北報導

首批莫德納疫苗將抵台！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）晚召開臨時記者會宣布，首批莫德納苗15萬劑於預定明天下午3點50分抵達桃園國際機場。

▲莫德納疫苗 。（圖／路透）

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首批Moderna疫苗15萬劑，將於臺灣時間5月28日凌晨自盧森堡啟運，預定於明(28)日下午3時50分抵達桃園國際機場。本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑。目前取得3批疫苗皆是AZ，第一批為AZ直購11.7萬劑，第二批是COVAX分配19.92萬劑，第三批也是COVAX分配，有41.04萬劑。

前兩批分別在3月初、4月初抵台，因為機師群聚、本土疫情接連發生，民眾接種態度轉為積極，目前已經快使用完畢，而41.04萬劑正好銜接明天開始接種，但由於數量仍少，指揮中心規劃分2批接種，給1至3類第一線高風險人員以及部分需接種第二劑者。