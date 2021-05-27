快訊／新北本土確診累計2608例　侯友宜曝足跡80％都在「菜市場」

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增405例確定病例，分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。確診個案中新增13例死亡。新北市新增177例，校正回歸146例，共323例。

新北市長侯友宜表示，近日調查足跡中發現，足跡有8成都在菜市場，昨天特別交代市場處一定要落實實名制，也一定要遵守「買完就走，不逗留不聊天」，他近幾日也加強稽查，市場若無法落實防疫措施，就建議自主停業。

自4月26日統計至今，新北市累計2608例確診，板橋區653例，中和418例，三重294例，新莊237例，永和180例，土城164例。

指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年4月26日至5月26日。個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。