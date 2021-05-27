疫情難擋親情！她見門口放「一堆糧食」秒淚崩：媽媽專程送來的

▲媽媽專程送來的糧食。（圖／取自爆怨2公社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

目前全台三級警戒，民眾自發性減少出門次數，藉此降低感染風險。一名女網友即不斷提醒媽媽，疫情嚴重千萬不要亂跑，沒想到早上起床後，竟發現門口椅子上有媽媽送來的糧食，讓她直呼「感動到要哭了啦」！

一名女網友在「爆怨2公社」發文表示要抱怨她媽媽，指因疫情嚴重，她提醒媽媽不要亂跑，沒想到她一早起床後，看到門口椅子有好幾包糧食，原來是媽媽大老遠跑去買，又默默放在門口，裡面有粽子、滷味、冷凍水餃等方便調理的食物，令她感動又半開玩笑的說，「結婚後才會知道娘親多怕我餓到他孫子」。

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▲網友分享，家人從老家寄來的糧食。（圖／取自爆怨2公社）

此文一出網友紛紛羨慕留言，「現在看到這個心酸酸的，有媽疼的小孩最幸福」、「世上只有媽媽好」、「偉大的母愛，致敬」、「別人的媽媽總是不會讓人失望」，也有相同經驗的人回應到，「我爸也是，他自種的有機菜塞滿我的後車廂....才三天而已又說要拿瓜類跟筍類來給我，是多怕他三個孫女餓到啊」、「真的！我婆婆也怕餓到她孫子....也遠從小琉球寄東西來高雄」。

也有網友分享相同經驗，指她跟2歲女兒因為疫情影響，已經躲在家裡好幾天，「我媽前幾天滷肉，叫我爸開車載她來我家，一開門看到她戴著口罩，端了一鍋很燙的肉，手上還掛著一袋蜜蘋果，站在門口東西給我之後，就要回家了，說疫情期間就不進來坐坐」、「我爸也是，他自種的有機菜塞滿我的後車廂....才三天而已又說要拿瓜類跟筍類來給我，是多怕他三個孫女餓到啊」、「真的！我婆婆也怕餓到她孫子....也遠從小琉球寄東西來高雄」。

但也有網友提醒，「誠心建議，叫她無論如何都不要這樣做了，這疫情對老人家是最嚴重的」、「附和一下妳的抱怨，疫情期間真的不要亂跑，疫情會散佈就是這樣來的！」

▲網友分享，家人寄來的食物塞買冰箱。（圖／取自爆怨2公社）