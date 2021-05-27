港澳3月已暫停施打國民黨鼓吹的復必泰　當時上海復星股價大跌

▲施打疫苗。（示意圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

有關國民黨近日極力要求中央政府，接受上海復星醫藥與德國BioNTech合作生產的「復必泰」疫苗。事實上，港澳政府在3月份時，就因包裝瑕疵而宣布暫停施打，而上海復星在陸股與港股的股價，在3月24日收盤時，分別大跌5.78%、4.83%。

台灣本土疫情持續延燒，疫苗供不應求，南投縣長林明溱表示想自行購買上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗「復必泰」；而前高雄市長韓國瑜26日晚間號召14位國民黨籍的縣市長，請他們一馬當先，透過自己的努力、人脈，洽購符合安全標準的疫苗。

對於這一波國民黨掀起的「疫苗之亂」，資深媒體人邱明玉也在電視政論節目上，公開爆料國民黨內部有一份15條的教戰守則，指導藍營內部，不要碰「中國疫苗」，而是強調是大陸代理的德國製輝瑞疫苗即可。

對於所謂德國輝瑞疫苗，中文名為「復必泰」疫苗，事實上，根據媒體公開的報導，早在3月份時，香港、澳門政府都因為包裝瑕疵而暫停施打該款疫苗。

根據路透社的報導，上海復星醫藥在今年3月24日下午，在上海證券交易所發布公告，指復星向港澳供應的「復必泰」疫苗共有「210102」和「210104」兩批次。而復星在23日晚間接獲BioNTech通知，指「210102」批次的疫苗有少量藥瓶封蓋出現瑕疵，在通報港澳政府之後，隨即暫停施打，「210104」也封存。

對於瑕疵問題，復星當時表示，沒有證據表明相關批次的產品存在風險，但會以調查結果為準；而公告則指，他們是出於對產品安全負責的態度，做出這項決定。

在陸股與港股方面，在3月24日收盤時，復星醫藥股價在滬股重挫5.78%；在港股也大跌4.83%。

▼輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

