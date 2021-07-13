全球溫室氣體排放前25大城「中國佔22座」　高雄也上榜排19名

▲ 中國河北省邯鄲市空氣汙染嚴重。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《可持續城市新領域》（Frontiers in Sustainable Cities）期刊12日刊登研究指出，全球25座巨型都市（Megacity）溫室氣體排放量總和超過167座抽樣城市排放量總和一半，且其中22城位於中國。台灣高雄也入列，排在第19名。

研究人員調查全球53國167座城市溫室氣體排放量發現，中國22座城市與台灣高雄、俄羅斯莫斯科、日本東京共25城的總和佔整體的52%。其中排放量之首為中國邯鄲，第2至第6名依序為上海、蘇州、大連、北京及天津，全由中國包辦。至於人均排放量，富裕城市整體來說仍高於發展中國家城市。

根據《路透社》，研究共同作者、廣州中山大學環境科學教授陳紹晴（Shaoqing Chen）說明，研究結果突顯城市減排的重要性，「這很簡單易懂，合乎邏輯。若不採取行動，最後就會（因氣候變遷）受苦。」

相較工業化以前，全球平均氣溫已經上升攝氏1度以上，甚至可能超越《巴黎協定》設定的1.5至2度上限。

然而，陳紹晴及其他科學家提到，這項研究使用的數據並不完整，部分停留在2005年，認為城市排放量報告缺乏一致性，使研究較為棘手。

2018年刊登於《環境研究通訊》（Environmental Research Letters）期刊的一項研究指出，1.3萬座抽樣城市中，佔全球11%人口的100座城市碳排量佔整體的18%。

新的研究顯示，其中68%城市已制定明確減排目標，多數位於已開發國家。但新研究追蹤的42座城市中，僅30座排放量有所減少，多數位於歐美。這證實科學家的預測，即中國人均排放量較高的城市通常為製造業中心；而在已開發國家，人均排放較高的城市通常消費水準較高。

曾任世界銀行可持續城市及氣候變遷問題顧問的加拿大安大略理工大學教授霍恩維格（Dan Hoornweg）說明，雖然歐洲及其他地區已開發的經濟體如今可在不增加排放量的情況下發展經濟，但世界各地步調不同，「他們達成目前的成果以前已經大量排放，而中國正處於此一階段。印度遲早也會走到這一步，最後則是非洲。」

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