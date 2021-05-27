家中飄異味14天！她開奶奶房門　驚見衛生紙蓋屍「周圍灑滿鹽」

▲李姓婦人陳屍家中14天，兒子竟沒通知家人，最後被李婦的孫女發現。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人因久病長期臥床，但卻病發身亡事隔2周後才被人發現，而平時照顧婦人起居的兒子，因精神狀況不佳，所以任母親臥病在床，最後婦人孫女聞到異味才開門查看，發現奶奶早已成為乾屍，且全身被父親蓋滿衛生紙，遺體周圍還散滿鹽巴。

警方調查，90歲的李姓婦人因病痛纏身，長期在家臥床，但張姓孫女卻發現家中散發異味，14天後最後打開奶奶房門，才發現平時有58歲張姓父親照顧的奶奶已經死亡多時，整個遺體乾扁凹陷，隨即通知警方前往處理。

警方事後追查，因平時負責照顧李姓婦人的兒子，情緒有異常，所以母親過世後沒有第一時間通知家人，而拿衛生紙覆蓋母親遺體，然後用鹽巴撒在遺體的周圍，還向警方表示，以為這樣可以避免婦人遭蛆蟲啃咬。

張男向警方表示，母親約在5月初的時候過世，但是不知道怎麼處理；家屬原本聞到異味，但誤以為是死老鼠，所以才不以為意，最後警方初步研判，婦人約在5月初身亡，目前家屬對李姓婦人死因沒有意見，後事將由家屬自行處理。

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