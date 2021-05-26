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台南水道百年白蓮霧落滿地　可惜疫情影響封園難讓民眾採果

▲台南山上花園水道博物館有將近10棵高齡白蓮霧，最近正值結果期，累累成串的白蓮霧，懸在樹梢，相當搶眼，惟受限於疫情封園，不少白蓮霧就直接掉落園區令人相當惋惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館有將近10棵高齡白蓮霧，最近正值結果期，累累成串的白蓮霧，懸在樹梢，相當搶眼，惟受限於疫情封園，不少白蓮霧就直接掉落園區令人相當惋惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館有將近10棵高齡白蓮霧，是園區內相當特別的自然資產，最近正值結果期，累累成串的白蓮霧，懸在樹梢，相當搶眼，館方原本計畫舉辦親子採果活動，但受限於疫情封園，活動無法舉辦，不少白蓮霧就直接掉落園區，工作人員每天都要清掃出大批白蓮霧，令人相當惋惜。

▲台南山上花園水道博物館有將近10棵高齡白蓮霧，最近正值結果期，累累成串的白蓮霧，懸在樹梢，相當搶眼，惟受限於疫情封園，不少白蓮霧就直接掉落園區令人相當惋惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，山上花園水道博物館博物館區，原本是水源管制區，一般人不能隨意進出，也因此保存了豐富的動植物生態，除了有全台平地最大的羅漢松群以外，在博物館區周遭，也有將近10棵白蓮霧樹，高度都超過10公尺，是相當珍貴的自然資產。

今年已經70餘歲的山上區耆老吳朝全表示，這批白蓮霧是從日本人開始闢建水道時就已經栽種，小時候他們就到此地摘白蓮霧吃，這也是山上在地居民共同的回憶，時至今日，雖然大家比較少吃白蓮霧，但白蓮霧仍年年如期報到，開花結果，實在很難得。

▲台南山上花園水道博物館有將近10棵高齡白蓮霧，最近正值結果期，累累成串的白蓮霧，懸在樹梢，相當搶眼，惟受限於疫情封園，不少白蓮霧就直接掉落園區令人相當惋惜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方指出，最近受疫情影響，園區沒有對外開放，但例行的清潔維護工作還是不能避免，最近正值園區白蓮霧、芒果等水果落果期，加上總面積高達36公頃的園區，落葉數量相當多，原本希望藉由辦民眾親子採果活動，也可以減少落果數量的計畫無法如願後，每天園區內清潔工作相當吃力，目前連原本內勤人員都開始支援清潔工作，隨時維持環境清潔。

此外，博物館開館以來，數量眾多的文物典藏，也沒有機會清點整理，趁著休館期間進行盤點造冊歸檔，希望等到疫情結束，能夠提供民眾更有深度及內涵的園區。

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