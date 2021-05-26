屏東阿北返鄉1傳2　17歲孫染疫足跡曝「3夜市擺攤5晚」

▲屏東26日新增2例確診 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣26日公佈新增2例本土確診者及1例連江縣確診者來屏足跡，其中2例本土個案是先前確診者案號「4266」的女兒及孫子，使得親友群聚感染再添2例，足跡包括夜市、市場；屏東縣本土病例累計迄今23例，縣府疫調追溯感染源或接觸者幾乎都與萬華活動史有關，返回南部後與親友群聚而形成防疫破口，潘孟安縣長呼籲，這段期間如非必要請民眾盡量減少移動。

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▲▼確診關系圖、消毒。

縣府衛生局表示，案「4266」有臺北市萬華區活動史，5月14日返回屏東兒子家，23日確診，當時衛生局匡列其家人親友6人採檢及居家隔離，其中2人於25日確診，分別是46歲的女兒案號「5886」、17歲的孫子案號「5887」。疫調2人足跡，包括屏東市建國市場、屏東中學公車站牌、里港鄉中山路夜市、九如鄉九里路夜市及九龍路夜市、屏東市7-11廣豐門市等處均已消毒，二案共匡列6人採檢及隔離。

▲▼足跡。

另一起案號「5774」是在連江縣工作的27歲女子，5月22日抵佳冬居住，5月24日因嗅覺異常就醫，經醫師評估採檢，25日確診；衛生局疫調足跡，該女子曾至佳冬鄉全聯玉光店、佳冬石光見市場等處均已消毒，匡列6人檢疫及隔離，其感染源仍在調查中。

▲5774足跡。

▼5463足跡。

衛生局並補行報告24日確診案號「5463」的足跡：「5463」於5月11日及12日間有萬華活動史，期間曾與臺北市確診者案號「3258」接觸，後返回東港住處，曾至東港農會超市、萬巒鄉探視母親(確診案號「5465」)，相關足跡及場所均已消毒，匡列密切接觸者25人，安排採檢後並居家隔離。

而疫調發現，目前屏東本土病例溯源幾乎都與接觸者有萬華活動史有關，他們在返回屏東後才發病確診，連帶使得接觸的親友也受到感染，成為防疫破口。

潘縣長表示，「不移動是現階段圍堵疫情最好的方法」，疫情期間，大家可透過電話或視訊連繫感情，減少不必要的移動，少群聚、勤洗手。而「防疫在家不鬱卒，千萬不要悶在心裡」，縣府也提供心理諮商電話，讓民眾紓壓。

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