快訊／新北高風險熱點地區再擴大　侯友宜宣布新增土城6里

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布新增本土確診案例302例，新北市新增152例，校正回歸89例。新北市長侯友宜召開記者會宣布，明天起新增土城6里為高風險熱點地區。

侯友宜說明，今天開始，板橋熱區移區到北區14里、中和則移區到員山區13里；三重明天起移區至東區11里、新莊移到南區9里。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，今天增加的還是板橋37人最多，中和其次，新莊、三重各15人，累積總確診2278人，也是以板橋576人最高，新北到昨天為止，男性50.4%，女性49.6%，依年齡分佈，60歲以上42.6%最高，其次是40到59歲，佔36.6%，40歲以上將近8成，另外，確診者中無症狀近3成、輕症6成，重症約1成。

侯友宜說明，新北市已設置28處篩檢站，現在總篩檢量1萬683人，平均陽性率3.53%，昨天篩檢陽性率2.9，有微幅下降，但不要掉以輕心，要持續觀察。

新北市27日起移區執行的高風險熱點地區如下：

一、

土城土城區熱區防疫中心：明德市民活動中心(土城區學士路100號)

土城防疫熱區共6里：員信里、明德里、學士里、裕生里、埤林里、復興里。

受關懷及規範人數：34,641人

篩檢站：【土城長庚篩檢站】

二、

新莊南區熱區防疫中心：四維市民活動中心(新莊區四維路186巷2號)

新莊防疫熱區共9里：建福、後德、後港、四維、八德、成德、南港、萬安、龍安里。

受關懷及規範人數：37,773 人

篩檢站：【新莊樂生篩檢站】、【泰山輔大篩檢站】

三、

三重東區熱區防疫中心：永福市民活動中心(三重區力行路二段162巷55號)

三重防疫熱區共11里：永順、永清、永豐、永福、永安、永盛、永吉、福樂、福隆、慈祐、溪美里。

受關懷及規範人數：56308人

篩檢站：【三重聯醫篩檢站】

▼新北市高風險熱點地區。（圖／新北市政府提供）



