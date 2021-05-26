菜市場爆人潮　侯友宜「16字提醒」要求啟動人流管控

記者蔡文鈴／新北報導

全台延長三級警戒，新北市長侯友宜特別呼籲市民降低外出，但仍發現有傳統菜市場有許多人潮。對此，侯友宜26日於疫情應變記者會呼籲市民，一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留。

侯友宜表示，今早去永和、新店市查各公共場合，發現民眾都很配合，很謝謝大家，也謝謝許多攤販業者自主停業，雖然有些市場仍繼續營業，但還是會強化管制跟提醒，做好市場人流管制。

另外，是否下令關閉市場降低染疫風險，侯友宜回應，市場攸關市民們三餐，有人有買菜、買肉維持維生系統，有些市場已經自主停業，但也了解傳統市場管理不易，因此也一再要求啟動人流管控，也動員各局處、警察、區公所、民政體系、市場處，強化業者管制。

侯友宜特別挺醒市民，採買物資時請「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」，一起遵守防疫規範。

▼侯友宜籲民眾上市場，一次買足、買好就走。（圖／翻攝侯友宜直播）

▼板橋江寧黃昏市場現況，26日人潮依舊洶湧。（圖／記者呂佳賢攝）



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