印度法醫篩檢100屍　證實病毒在死後1天內失去活性！傳播風險極低

▲印度新冠肺炎疫情嚴重，死亡人數躍升全球第三。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度法醫古普塔（Sudhir Gupta）博士日前針對100具新冠肺炎遺體，在死後12至24小時之內進行病毒採檢，結果呈現陰性，藉此得知殘留在遺體口腔和鼻腔中的病毒，在患者死後的1天之內將不再保持活躍狀態，因此從屍體傳播病毒的感染風險非常低。

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，總部位於首都新德里的全印度醫學科學研究所（AIIMS）法醫主任古普塔博士表示，過去一年內，AIIMS針對大約100具確診者遺體做了初步研究，屍體在死亡後的12至24小時內被重新進行COVID-19病毒篩檢，結果呈現陰性，這顯示經過患者死亡的這段時間後，存留在鼻腔與口腔的新冠病毒完全不活躍，因此感染在者死後傳播病毒的風險是非常小的。

▲印度研究指出，新冠病毒在感染者死後的1天之內就會失去活性。（圖／路透）

古普塔博士認為，收集遺體和骨灰是「完全安全」的，因為遺體沒有傳播感染的風險，「這項研究是為了保護死者的尊嚴。」儘管如此，古普塔博士也說，為了安全起見仍應先堵住死者的鼻腔與口腔，以免因拔除導管等管線而造成體液感染，並且妥善消毒，處理染疫者屍體的人也該戴上口罩、手套與防護裝備作為預防措施。

印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）去年5月建立的COVID-19遺體法醫屍檢指南中提到，太平間工作人員暴露在器官、體液與分泌物的風險下，應採最高階的預防措施，此外，指南更建議取消屍體解剖，以防止病毒傳播給所有參與遺體處理鏈的工作人員，若有必要也應使用非侵入性技術，如果遇到法醫認為不得不進行解剖以釐清死因等問題時，則能進行微創或是有限的內部解剖。

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