災害不斷！「怪獸級氣旋」挾8米高巨浪　印度140死另百人失蹤

▲印度近日慘遭陶特肆虐後，造成140人死亡與逾百人失蹤。（圖／路透）

記者胡萱廷／綜合報導

深陷新冠煉獄的印度，單日死亡人數也屢屢創下新高。除了疫情外，印度又遭受威力強烈的「怪物級氣旋」陶特（Tauktae）挾帶強風暴雨襲擊，海邊出現8米高的巨浪，目前已造成140人死亡與百人失蹤，還有近10萬人被迫離開家園。

《印度斯坦時報》報導，氣旋陶特在18日晨登陸印度古吉拉特邦（Gujarat），目前強度減為「特強氣旋」（相當於我國中度颱風），各地包括馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、古茶拉底省（Gujarat）及拉吉斯坦省（Rajasthan）南部、新德里等地，全都受到豪雨影響。

報導透露，印度總理莫迪在19日搭機前往故鄉，視察古茶拉底省災情後，宣布提供100億盧比（新台幣38億餘元）財政進行援助。

莫迪也提到，在陶特中喪生者家屬將獲得20萬盧比（新台幣7萬6400元）的慰問金，受傷者則獲得5萬盧比（新台幣1萬9100元）的慰問金。另外，印度海軍和海岸警衛隊說，目前仍持續搜救在海上失蹤的百餘人。