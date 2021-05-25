防疫禁內用嘉義得來速爆車潮！排隊取餐百公尺交通打結　警疏導

▲防疫期間外帶商機夯，意外讓快速取餐餐廳附近車道打結。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

防疫期間縣市政府也宣布禁止內用，外帶、外送商機也因此數字直線上升。嘉義地區民生南路某速食餐廳快速取餐也一度被排隊買餐的車流擠爆，民眾向警方反應影響上下班車流，轄區興安派出所立即由線上巡邏人力到場疏導車流。

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▲嘉義地區快速取餐餐廳因外帶客多，車潮不斷。（圖／讀者提供）

受疫情影響，許多餐飲業者紛紛改外送、外帶因應消費者需求，國內外兩大速食龍頭部分分店皆有快速取餐車道，也因此成為消費者青睞的購物方式，卻也因此讓該販賣點成為交通熱點，車子不斷湧入購買便利且快速的餐食，卻意外讓鄰近的交通打結。

嘉義市民生南路某知名速食業者設立的快速取餐車道也因疫情期間外帶顧客變多，加上上下班時段，一旁又是連結嘉義縣市的主要橋樑，往返縣市上下班的民眾多，業者的快速取餐車道一度癱瘓主要幹道民生南路。

▲疫情影響，有快速取餐的速食餐廳更加有買氣。（圖／讀者提供）

派出所所長詹文偉表示，該路口原本就有安排員警負責交通引導，但疫情影響導致速食餐廳民眾消費習慣改變，車流量前幾天加大不少，但相關情況在接獲民眾後反映，已指派線上巡邏員警到場協助，讓突發的交通問題獲得舒緩，快速反應讓在附近的民眾頗為讚賞。