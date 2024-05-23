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食物發霉「切掉就好？」　7大常見習慣超NG：紅豆別放冰箱

▲▼馬國華裔爸爸下廚時滑倒,遭手中刀刺胸亡。（圖／免費圖庫Pixbay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者周亭瑋／綜合報導

日常生活中，有許多常見的小習慣，其實是不正確的觀念，也可能為健康帶來不良的影響，毒理專家招名威就整理出7項壞習慣，奉勸大家應及早改掉，像是五穀雜糧放冰箱、以為食物發霉切掉就好等。

【盤點7大生活壞習慣】

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1.食物發霉切掉就好

飲食的部分，食物一旦發霉，就要全部丟棄，不能只是切除長黴的部位，因為看起來沒有黴菌的地方，很可能也被黴菌污染了，所以絕對不能食用。

2.冰箱塞太滿

冰箱不是食物的防腐箱，千萬不要有進無出，冰箱也不宜塞進太多東西，如果空間密不通風，冷空氣無法流動，就很難確保冷度，不但會產生異味，還容易孳生細菌。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unplash）

3.五穀雜糧放冰箱

食材最好儘早食用完，開封後來不及吃完的綠豆、紅豆等五穀雜糧，只要放進密封罐，置於室內陰涼乾燥處就好，不必放進冰箱，一來不易受潮，二來也不會塞進冰箱角落後就被遺忘，以至放到過期發霉。

4.過度防曬和日照

無論是防曬或日照，都必須適度。現代人待在戶外的機會與時間相對較少，應該找機會接觸日光，只要不是長時間在豔陽下讓太陽直射就好。有陽光的日子，不妨出門曬曬太陽，在大太陽下曝曬的時間，一天只要不超過15分鐘，就不至於對身體造成傷害。

5.清洗蔬果沒用流動清水

最好選購當季、有機的食材。洗菜時，去除蔬果上的泥土雜質後，最好能讓蔬果在小水流下沖洗至少5分鐘，清洗蔬果時，記得多用小水流沖洗一段時間，或是加點小蘇打浸泡沖洗，才能確保農藥被清洗乾淨。

做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

6.大火爆香

很多人炒菜時，為了增添香氣，總是習慣大火爆香，但這種烹調方式容易產生油煙。建議稍做調整，開火熱鍋後先把青菜放下去，然後倒入少許清水，接著把鍋蓋蓋上，幾分鐘後，等蔬菜半生熟了，再添油下去拌炒，這樣既可以大幅減少油煙，炒出來的菜餚滋味還是不錯，也是比較健康的做法。

7.做菜沒開抽油煙機

做菜的人最好養成只要廚房開火，就立刻開啟抽油煙機的習慣。很多人以為油煙不大就不必打開抽油煙機，其實是不正確的觀念。

理想的抽油煙機設置，最好能像鐵板燒餐廳一樣，位於鍋爐的正前方，只要油煙一冒出來，立刻就被吸走，盡可能縮短油煙的行經路徑。但現今家庭常見的抽油煙機設置，往往將油煙往上帶，這樣反而容易讓做菜的人吸入油煙，並不是理想的設計。

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關鍵字：

壞習慣健康食物冰箱防曬

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