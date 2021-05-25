逾千人安置集中檢疫所　陳時中：雙北仍有310人失聯！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布全國三級警戒延長到6/14，他也透露，雙北目前檢疫量能持續增加，但目前台北市還有146人和新北市164人失聯，希望可以儘速和警政單位合作聯繫，儘速安置。

陳時中表示，根據統計資料，台北市有373人送到集中檢疫所，新北市有757，現在達到1162人，和昨天相較，增加100多人左右，集中檢疫所增加速度變慢了，代表地方安置量能漸漸再提升，台北市也準備加強版防疫旅館，相信北市很快就能自給自足。另外，新北市今天還會啟動183間，這禮拜會陸續啟動約1000間防疫旅館。

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指揮中心宣佈今新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例，總計544例，確診個案中新增6例死亡，新增本土個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例。

除了雙北之外，新增個案中還包括桃園市16例，臺南市、基隆市及彰化縣各10例，臺中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，臺東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

另外，校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以臺北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，臺中市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例，相關疫情調查持續進行中。