「不做覺得悶！」疫情下他超想做1件事　爆出共鳴：忍耐中+1

▲有網友在疫情中超想做這件事，不做就會「覺得悶」。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內新冠疫情爆發後，全台升至第三級警戒，許多民眾馬上乖乖待在家防疫。就有網友在PTT發文，說自己很想做某一件事，因為他很久沒做了，覺得很悶，想問其他人會不會也想做這件事。貼文一出，意外爆出共鳴，「我也是耶！正在忍耐QQ」、「超痛苦的，可是還在忍耐中」、「快撐不住啦！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「很想剪頭髮怎辦？」說現在疫情嚴重，感覺不太適合去髮廊，可是很久沒剪頭髮又覺得很悶，「大家這時候會想去剪頭髮嗎？」

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貼文一出，不少人也有同樣的困擾，「忍耐+1」、「忍耐，髮廊密閉空間」、「超痛苦的，可是還在忍耐中」、「長髮有夠阿雜，也只能忍耐」、「忍耐中，等疫情好轉再去剪，應該可以順便捐髮～」、「尤其妹妹頭，瀏海快撐不住啦！」

▲超多人都很想剪頭髮。（示意圖／Pixabay）

但也有網友因為這樣培養出新技能，「我自己剪了，完美」、「在家自己剪。疫情下的一年多以來都幫家人剪」、「昨天才在家自己剪完頭髮，覺得舒爽」、「我自己從長髮剪到耳下XD」、「在國外，已經一年多沒去外面剪……看影片自己剪。」

其他人則紛紛留言，「不用剪哇！等疫情比較好，一次剪，爽」、「還好我疫情嚴重前剪短了！缺水我都剃光頭了」、「有想過自己剪」、「還是想剪造型，原本的設計師要預約而且很用心」、「常去的店暫停營業」、「自己剪看看，反正剪壞了也是在家長回來。」