4歲「天才女孩」IQ142！僅次於愛因斯坦　獲高智商組織邀請入會

▲英國天才女孩考爾的智商僅次於愛因斯坦。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

英國伯明翰一名年僅4歲的女童考爾（Dayaal Kaur），在IQ測試中取得142分，得分僅次於愛因斯坦，而獲世界頂級高智商組織門薩（MENSA）納入會籍，並被譽為「天才女孩」。

綜合外媒報導，考爾14個月大就已經完全掌握26個英文字母、2歲就能背誦整個太陽系的所有行星，並具備5歲小孩才有的識字與算術能力。考爾的智商極高，情商也毫不落後，她風趣幽默、社交技巧也很好，甚至令父母都感到驚訝。

考爾3歲入讀幼兒園時，老師發現她的學習能力比其他小朋友都來得更強，因此建議其父母帶她到門薩進行測試。考爾在IQ測試中取得142分，得分僅次於愛因斯坦的160分，因此順利被門薩納入會籍。據悉，門薩只接受英國排名前5%的人，而考爾的排名為全國前0.01%。

考爾的父母都是普通人，她39歲的父親辛格（Sarbjit Singh）是一名牧師，而32的母親拉吉文德（Rajvinder）則是一名律師。她的父母指出，女兒2歲時，就已經可以跟大人進行「非嬰兒語言」的完整對話，閱讀速度也非常快，令不少大人深感震驚。

考爾平時喜歡看太空方面的書籍，她小小年紀就已經可以輕鬆理解科幻電影裡的深奧知識，有時候問的問題連父母都答不上來，只能上網找答案，但她的媽媽很樂意不斷買書給她。考爾的父母打算讓現年4歲的女兒跳級唸1年級，好讓她能面對更多挑戰、持續學習。

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