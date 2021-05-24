致死率高達94%！印度新冠患者痊癒「又染黑真菌症」　已爆8800宗

▲印度有超過8800名新冠患者在痊癒後竟患上黑真菌症。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

印度第2波疫情嚴峻之際，同樣致命的黑真菌症（black fungus）竟也隨之而來。截至目前為止，政府已通報超過8800例致命的黑真菌症病例，而其中大部分感染黑真菌的人竟是剛痊癒的新冠病患。

據BBC報導，黑真菌症是一種罕見的傳染病，染上這種疾病患者會出現失明、感染部位發黑等症狀，而黑真菌也會對患者的鼻竇、大腦和肺部產生影響。感染真菌症的患者必須切除一隻眼睛，才有活下去的希望，其中糖尿病患者感染的風險更高。

近幾個月來，印度有越來越多新冠患者被證實感染黑真菌症，病例數更已逾8800例。一名醫生告訴BBC，大部分感染黑真菌症的新冠患者，都發生在痊癒後的12至18天內，這可能與醫護在治療新冠時使用類固醇藥物有關

▲印度醫院的病房除了要收容新冠患者，也被黑真菌症的病患塞滿了。（圖／達志影像／美聯社）

印度各地的病房現在除了新冠病患外，也被感染黑真菌症的患者給塞爆了。中部城市印多爾（Indore）一家公立醫院的黑真菌症患者人數，在短短一周就激增177人。為此，該院緊急增設了11個病房、200個床位來治療黑真菌患者。

醫院高層潘迪（VP Pandey）指出，「這完全在我們意料之外，因為過去，我們1年頂多會看到1、2個黑真菌病例，而且新來的這些患者，有超過80%需要立即動手術才能保命。」他估計，僅印多爾一個城市就有至少400名患者。

潘迪補充道，黑真菌感染比新冠病毒更具挑戰性，因為如果患者得不到及時、妥善的治療，致死率甚至可以來到94%，但要治療黑真菌症的費用又十分昂貴，而且醫院現在也正面臨藥物缺乏的困境。

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