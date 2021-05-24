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義大利纜車20公尺高空突墜！　翻滾撞樹「皺成廢鐵」釀13死3重傷

▲▼義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）纜車墜落意外。（圖／路透）

▲纜車在坡上高處墜落。（圖／路透）

文／中央社羅馬23日綜合外電報導

連接義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）和附近阿爾卑斯山脈一座山頭的纜車今天發生一個車廂墜落20公尺下地面的意外，至少造成13人死亡和3人重傷。

出事的斯特里薩-莫塔羅納纜車（Stresa-Mottarone cable car）從馬焦雷湖知名湖畔小鎮斯特里薩出發，載運觀光客和當地民眾爬升到離海平面近1400公尺高的莫塔羅納山頂峰，過程只要20分鐘。

斯特里薩鎮鎮長塞維里諾（Marcella Severino）表示，事發時纜車正朝山上爬升，車廂墜落20公尺下的山坡，並翻滾數次，才被樹木擋住。

▲▼義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）纜車墜落意外。（圖／路透）

▲▼纜車墜落意外死傷慘重。（圖／路透）

▲▼義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）纜車墜落意外。（圖／路透）

義大利國家高山救難隊表示，救難單位今天正午過後不久接獲報案電話，車廂墜落後「皺成一團」卡在樹林裡，受傷的2名兒童已由直升機送到附近的義大利北部城市杜林（Turin）一所兒童醫院治療。

斯特里薩-莫塔羅納纜車最近才重新開放，因義大利先前實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，近期才逐漸解除。

莫塔羅納山頂峰是熱門觀光景點，因為從那裡可以俯視馬焦雷湖環景和湖中如畫的島嶼，以及遠眺四週的阿爾卑斯山景。

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