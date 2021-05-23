已婚助教猛追校花！噁喊：讓我做你的男人　3度拐騙到墾丁性侵

▲高雄一名已婚助理教授猛烈追求女學生，竟還將人騙到墾丁性侵，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名女大生小花（化名）長相貌美，堪稱是校花等級，讓同校一名已婚助理教授阿宏（化名）為之瘋狂，展開追求，但小花拒絕，卻又擔心若與阿宏打壞關係會不利畢業，於是當阿宏邀約談談時，她便答應赴約，但竟被一路載到墾丁摩鐵性侵，之後又被騙出門2次，她因此精神崩潰，憤而對阿宏提告。法院審理後，依強制性交罪判阿宏8年徒刑。

判決書指出，小花2018年因故降轉至阿宏所任職的科系，而因此與阿宏結識。阿宏一見到長相貌美的小花，瞬間為之瘋狂，展開熱烈追求，不斷傳訊，「你是校花等級的」、「考妳一題邏輯，一個喜歡校花的人，妳又是校花，所以那個人喜歡誰？？」

小花見狀立刻委婉拒絕阿宏追求，但阿宏仍不肯放棄，還要小花一起出來走走聊聊，「我真的希望我們就只是能自在的聊天去走走」，而小花則回覆，「我們就真的師生關係，有甚麼事情打字就好了，單獨出去不太好」。

屢屢被拒絕的阿宏始終不願放手，甚至死纏爛打，還直接對小花告白，「就是只愛妳一個」、「這不是妳能決定的」、「我不想妳交男朋友」、「買菜坐過牢的都可以選總統了，還有什麼不可能？」、「我顧不了那麼多了」、「我不想讓自己遺憾」，最後還直接將小花約出，表明要談一談。

小花當時因擔心若與阿宏關係打壞，會不利於畢業，於是鼓起勇氣赴約，但沒想到卻一路被載到墾丁摩鐵，小花嚇得不敢下車，而阿宏則不斷安撫，還哄騙她，「我不會對妳亂來」，豈料，仍在摩鐵被性侵得逞，過程中還對著小花喊，「讓我做你的男人」。

事後，小花情緒崩潰，但又不敢告訴同學，幾天後，阿宏又將她約出，表示要針對墾丁一事聊聊，而小花又再度赴約，卻沒想到又遭到阿宏再次性侵，直到最後一次，阿宏假藉送禮物為由，要小花收禮後，自己便不再打擾，卻又第三度對小花伸出狼爪。

小花在此事之後，原本一直隱忍，但當她無意間發現阿宏也曾多次邀約外校及同校女學生時，因擔心有其他人會跟她一樣遭侮辱，最後決定挺身而出，向學校舉報阿宏惡行，並赴警局報警。

法院審理時，阿宏坦承與小花發生關係，但否認硬來，還辯稱兩人是在交往，自然而然的發生親密行為，小花聽到阿宏辯詞後相當生氣，「覺得自己很白痴、一直被騙」等。法官事後勘驗兩人的對話紀錄，發現阿宏曾為了性侵一事不斷向小花道歉，法官最終認定阿宏犯行，將他依法判刑8年。全案可上訴。