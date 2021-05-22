公車上傳來「啪啪啪水聲」　她驚見阿伯看謎片：超噁爛

圖文／鏡週刊

疫情升溫期間，大眾運輸乘客減少，卻有女網友搭公車時，遇到一名阿伯趁著車上人少，就大剌剌用手機看起謎片還開擴音，不只如此，阿伯疑似還把腿跨到椅子上、直接在車內「DIY」起來，讓她覺得「噁心到吐」，其他網友也分享遇此狀況的處理方式。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，稱自己搭公車時，竟然聽到A片放出來的聲音，原本她以為是同車乘客在看內容激情的文藝片，但細聽之下發現「啪啪啪」的時間太持久，又有喘息聲，才驚覺應該是色情影片，且觀看者還會注意車上乘客的多寡，沒人時才會慢慢把聲音放大來看。

然而令人驚恐的不止於此，女網友斜眼瞄到這位「老司機」竟然把椅背放到最底，還把靠外側的腳抬高踏在前方椅背上，疑似是要遮掩動作，發文者形容在這位阿伯下車前，還聽到「水聲」，讓她覺得應是在做私事無誤，當下女網友雖然有錄下聲音跟對方背影，「但實在是覺得太噁爛，還是不放了。」

發文者因擔心勢力單薄，當下沒有勇氣制止阿伯，但仍在下車前與司機確認並反應，也有跟公車總公司回報，希望能藉由車上監視器、上車時乘客所掃的QR CODE找到阿伯，提醒他「公共座椅，腳放這樣也不對；公共場合看擴音A片也不對。」

網友看到發文者的噁心遭遇，除了同情跟理解當下會嚇到不敢聲張外，也提出更好的做法：「這要錄影，馬上跑到司機說後面有變態，請他開車到派出所！」其他遇過類似狀況的網友，則是在下車前非常大聲地跟司機說：「司機先生，你後方最後一排的阿伯邊看A片邊打手槍喔，而且看很久打很久，要麻煩你注意一下阿伯有沒有虛脫。」藉由旁人視線來制止這種不尊重他人的行為。



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