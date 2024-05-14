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「海上不期而遇」！路透社：美台4月執行未公開「軍事演習」

《路透社》引述知情人士說法報導，美台4月在西太平洋祕密聯合軍演。（示意圖，翻攝自中華民國海軍臉書）

▲知情人士指出，美台4月在西太平洋祕密聯合軍演。（示意圖，翻攝自中華民國海軍臉書）

圖文／鏡週刊

《路透社》今（14日）引述4名知情人士說法，報導美國和台灣海軍4月在西太平洋祕密聯合軍演。其中一人形容，此次雙方的非正式聯合軍演有如「海上的不期而遇」（unplanned sea encounters），是彼此達成默契下的結果。

報導指出，由於中國幾乎天天闖入台灣防空識別區與鄰近海域，華府與台北近年一直在擴大軍事合作。雙方因中國反對台美軍事接觸所以低調行事，這場未獲官方承認的軍演4月在西太平洋悄悄上演。

消息人士形容這場非正式軍演為「海上的不期而遇」（unplanned sea encounters），是雙方默契下的巧遇，就像雙方恰好都在同家餐廳吃飯，所以看起來剛好同桌而已。

據悉這場祕密聯合軍演美台共派出6艘軍艦，包含巡防、補給與支援等艦種，雙方在為期數天演習中進行通訊、加油補給等基本操練，以及各種戰術演練如水下搜索，目的是確保雙方能供同應對緊急狀況。

台灣海軍給《路透社》聲明指出，為盡量減少海上意外與干擾，台灣與他國船隻接觸時會按照美軍的「海上意外相遇規則」（ Code for Unplanned Encounters at Sea，CUES）行事，但並未正面回應美台聯合軍演一事，五角大廈也拒絕評論。


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