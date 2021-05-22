辛苦了！穿隔離衣載確診者送醫　消防員「熱衰竭吊點滴」畫面曝

▲防疫隊員穿上隔離衣出勤救護，發生熱衰竭的問題，結束勤務躺在寢室吊點滴休息。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

辛苦了！新冠疫情持續延燒，各地消防局成立「防疫救護小隊」，專門載疑似確診者就醫，消防員必須穿上密不通風的隔離衣，加上炎熱天氣且救護車不能開空調，導致隊員結束勤務後出現熱衰竭的症狀，因此躺在寢室裡吊點滴休息，照片一出，令網友心疼不已。

▲防疫小隊出勤救護前，會先穿上隔離衣，並用膠帶封住袖口。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於疫情爆發，許多確診、疑似確診者都有就醫的需求，消防隊員自行將救護車後艙用隔離簾包起來，作為防疫專用，但救護車的空調系統是前後一致的，因此消防員載送病患的過程不能開空調，悶熱的天加上隔離衣，就算有該車窗，還是讓消防員喘不過氣。

消防員表示，每次救護就會消耗近3小時，這次疫情大爆發，因此出勤次數增加，儘管套上隔離衣可以保護自己不受感染，但體力的消耗非常大，希望長官能提供處理對策。

▲消防員自行改裝救護車，作為防疫專用。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市政府消防局表示，每天會透過視訊會議與各大隊了解同仁執勤狀況，隨時調整，並由應變小組與執勤人員保持聯繫，以因應突發事件發生，如今為降低高溫造成防疫人員及民眾不適，昨（21）日下午緊急與醫療指導醫師討論後採取措施：

1.緊急購買保冰袋或保冰磚給予出勤同仁降溫

2.公車從「開窗不開冷氣」變更為「開窗開冷氣」

3.於5/22 實施防疫巴士新方案，由防疫救護車將民眾載至集結點上車，減少巴士在市區繞行時間。

4、採購進階防護口罩，增加載送舒適度與安全性。