「112萬瓶酒精」周一到貨！5家酒廠下周再產百萬瓶酒精

▲指揮中心今早召開記者會。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日召集地方政府開會，會議中達成三大共識，包括指揮中心完成疫調輔助系統，將協助地方疫調、新增防疫旅館至2萬房，收治無症狀、輕症等確診者，與其他檢疫隔離者、請地方社會局協助針對街友發送口罩，與關懷健康狀況等。另外預計下周將有112萬瓶酒精到貨，周一民眾即可至賣場購買。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，酒精自5月至今，市面上已銷售570萬瓶，目前存量仍有112萬瓶，物流業者將加班配送，下周就會陸續上市，民眾周一起即可購買，另外5家民營酒廠下周將再生產150萬瓶，將再陸續上市。

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陳宗彥指出，今日與地方政府會議中有達成三大共識，第一，由於各縣市都陸續有確診者，為協助地方政府加速疫調，指揮中心完成疫調輔助系統，將與地方政府配合調查。

第二，目前已有1.9萬房防疫旅館，預計將新增至2萬房，地方政府可利用防疫旅館收治無症狀、輕症等確診者。

第三，已請地方社會局針對街友提高關懷力度，發放口罩等防疫物資，並持續關懷健康狀況，適時協助安排採檢。

陳宗彥表示，近幾日假訊息較多，傳播速度也很快，呼籲民眾不要聽信假訊息，也不要在未查證前就隨意轉傳，法務部將會針對造謠者開罰。