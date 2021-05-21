　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「個人申請入學」放榜　台南長榮中學成績十分亮眼

▲台南市私立長榮中學在「個人申請入學」成績上大放異彩收，計有207位同學錄取公私立大學及科技院校，其中鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系正取，成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市私立長榮中學在「個人申請入學」成績上大放異彩收，計有207位同學錄取公私立大學及科技院校，其中鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系正取，成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情嚴峻，惟「個人申請入學」成績放榜，台南市私立長榮中學喜慶豐收，計有207位同學經由此一管道錄取公私立大學及科技院校，更有高達61位錄取生獲得國立大學及國立科技大學青睞，其中鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系正取，成績斐然全校師生同表慶賀。

鍾昀真同學表示，他從國中開始就讀長榮，就非常喜歡這裡友善的環境，因為時常獲得老師和同學們的幫助，讓他在情緒低落的時候獲得極大的助益。而國中畢業後選擇繼續直升長榮的原因，除對於老師們用心教學信任外，也是因為看見了學校對直升班的重視，相信定能在學校的栽培下有一個充實的高中生活，並能考上好大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在升上高中後，他更確信了自己的選擇；班上良好的讀書風氣帶領著大家共同切磋、討論、進步，老師們更不辭辛勞地運用課餘的時間為學生上課、補充新知、加強不懂的部分，使他們在課業上穩固了實力更增強了對於自己的信心。而在課外活動上，學校提供了學生許多比賽的資訊，讓學生有機會去參與。

他很高興在高二時代表學校參加了台南市市長盃作文比賽並榮獲了第2名，並在同年參與了全國外交小尖兵的選拔獲得表現優良獎。這些經歷讓他學習到多方嘗試的勇氣、精益求精的精神和自我成長的喜悅；最重要的是，它們讓他的高中生活不只有繁重的課業，而有了一些不一樣的亮麗和色彩。感謝長榮的栽培，讓他得以在收獲各方面不同能力的同時努力精進學習，考上了目標的醫學系，完成了一直以來的夢想。

▲台南市私立長榮中學在「個人申請入學」成績上大放異彩收，計有207位同學錄取公私立大學及科技院校，其中鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系正取，成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一位長庚科大錄取生王婕容同學則說，後甲國中導師的推薦就讀長榮中學的直升班，進來長榮後，長榮中學的優良讀書風氣使她不斷進步，再加上老師們的用心栽培，使其受益良多。在晚上自習時間，課業上有任何不懂的內容，只要學生願意主動問問題，每個老師都很樂意解答。英文老師也利用暑假期間另外替學生加強英語能力，使她順利在高二通過英檢中級。謝謝長榮中學的老師這3年來對我的用心教導和細心照顧，無論是學業方面或是待人處事方面都讓她進步不少，最後也順利申請上心目中理想的大學。

長榮中學許德勝校長表示，今年長榮中學個人申請耀眼奪目，共計有207位透過這次的甄選方式進入各大學及科技院校。長榮中學的教學目標明確，培養每位學子的德、智、體、群、美五育均衡外，更是重視性靈教育的發展，以期達到六育均衡的全人教育。而且致力於升學輔導。近幾年來，長榮的升學成績，在台南市是有目共睹的。這些成就歸功於高中部的教師同仁努力的付出。我們擁有一群認真又負責的教職人員，所以，可以自豪地說，長榮中學絕對是家長的最佳選擇。

Her今天推出3C商品
 

ET快訊
野生黃曉明「地鐵低頭滑手機」　真實狀態曝光網驚呆
陳時中求民眾：週末別出門　「釣出阿信」破萬網友響應
新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單　妻發聲道歉了
女神卡卡遭「性侵懷孕」　慘被監禁淚曝心聲
快訊／彰化公布確診者新足跡　到過7-11、在雜貨店前喝酒聊天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單了　妻46字道歉：我相夫無方

「個人申請入學」放榜　台南長榮中學成績十分亮眼

「聚集取締」也來了！不止抓口罩　商圈、公園、廟宇警重點巡邏

板橋聚會續攤桃園金沙酒店！新竹確診男拒配合疫調　找民代關說

孩子室友是「朝陽夜唱團」　確診女業務2天狂跑15家賣場、藥妝店

高雄市衛生局怒！社區管委會「超前發佈」住戶確診　最高罰300萬

高市追千人快篩關鍵曝！串門子員工確診　「無症狀」上班5天

快訊／大台北午後雷雨！「天空一片黑」南港萬華、三蘆雨彈猛砸

振興醫院爆員工被老公傳染疫！院方回應接觸醫護採檢續隔離

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單了　妻46字道歉：我相夫無方

「個人申請入學」放榜　台南長榮中學成績十分亮眼

「聚集取締」也來了！不止抓口罩　商圈、公園、廟宇警重點巡邏

板橋聚會續攤桃園金沙酒店！新竹確診男拒配合疫調　找民代關說

孩子室友是「朝陽夜唱團」　確診女業務2天狂跑15家賣場、藥妝店

高雄市衛生局怒！社區管委會「超前發佈」住戶確診　最高罰300萬

高市追千人快篩關鍵曝！串門子員工確診　「無症狀」上班5天

快訊／大台北午後雷雨！「天空一片黑」南港萬華、三蘆雨彈猛砸

振興醫院爆員工被老公傳染疫！院方回應接觸醫護採檢續隔離

雲南25分鐘連兩震！芮氏規模5.6、4.2極淺層

戲停拍在家玩股票　女星「手殘」賠錢成受災戶：我是豬頭

台大醫院金山分院「防護衣」嚴重短缺　議員張錦豪緊急爭取200套

企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

防疫在家也能吃！3家頂級牛排館推外帶餐　還能加購巧克力蛋糕

港駐台辦事處暫停　陷入兩岸「政治對立」漩渦

跆拳道一口氣收獲3席奧運資格！　中華隊13種類斬獲37席

宋家豪化解滿壘危機　連4戰無失分

跆拳道第3張東奧門票到手！　劉威廷連2屆踢進奧運

《火神的眼淚》片尾曲唱哭觀眾　江美琪曝「3小時就錄完」原因

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／台中「本土+5」足跡曝光！　遍及各大寶雅、家樂福、屈臣氏

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

快訊／增312本土「縣市分布曝光」！

朝陽妹道歉被出征！同校生緊抓2關鍵狂噴

更多熱門

相關新聞

台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵

台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵

全台疫情警戒升到3級，但台南市的四罩稽查政策係要先勸導，不聽勸導才會取締開罰，台南市經發局市場處人員20日上午，隆田1名管理員勸阻未戴口罩的歐姓婦人，竟遭推打及作欲吐口水的行為，19日傍晚市場處人員在仁德後壁厝夜市勸導一名黑衣男子未戴口罩，還被飆罵三字經，兩案已報警偵辦。

台南安平區平豐路道路坑洞搶修

台南安平區平豐路道路坑洞搶修

台南社會局與實物銀行溪南分行持續關懷弱勢

台南社會局與實物銀行溪南分行持續關懷弱勢

台南4夜市暫停營業至5月28日

台南4夜市暫停營業至5月28日

即／新北男1傳5台南足跡記錯了

即／新北男1傳5台南足跡記錯了

關鍵字：

個人申請入學放榜台南長榮中學

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

新北男送醫不治　死後確診新冠肺炎

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面