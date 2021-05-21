「個人申請入學」放榜　台南長榮中學成績十分亮眼

▲台南市私立長榮中學在「個人申請入學」成績上大放異彩收，計有207位同學錄取公私立大學及科技院校，其中鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系正取，成績斐然。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情嚴峻，惟「個人申請入學」成績放榜，台南市私立長榮中學喜慶豐收，計有207位同學經由此一管道錄取公私立大學及科技院校，更有高達61位錄取生獲得國立大學及國立科技大學青睞，其中鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系正取，成績斐然全校師生同表慶賀。

鍾昀真同學表示，他從國中開始就讀長榮，就非常喜歡這裡友善的環境，因為時常獲得老師和同學們的幫助，讓他在情緒低落的時候獲得極大的助益。而國中畢業後選擇繼續直升長榮的原因，除對於老師們用心教學信任外，也是因為看見了學校對直升班的重視，相信定能在學校的栽培下有一個充實的高中生活，並能考上好大學。

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在升上高中後，他更確信了自己的選擇；班上良好的讀書風氣帶領著大家共同切磋、討論、進步，老師們更不辭辛勞地運用課餘的時間為學生上課、補充新知、加強不懂的部分，使他們在課業上穩固了實力更增強了對於自己的信心。而在課外活動上，學校提供了學生許多比賽的資訊，讓學生有機會去參與。

他很高興在高二時代表學校參加了台南市市長盃作文比賽並榮獲了第2名，並在同年參與了全國外交小尖兵的選拔獲得表現優良獎。這些經歷讓他學習到多方嘗試的勇氣、精益求精的精神和自我成長的喜悅；最重要的是，它們讓他的高中生活不只有繁重的課業，而有了一些不一樣的亮麗和色彩。感謝長榮的栽培，讓他得以在收獲各方面不同能力的同時努力精進學習，考上了目標的醫學系，完成了一直以來的夢想。

另一位長庚科大錄取生王婕容同學則說，後甲國中導師的推薦就讀長榮中學的直升班，進來長榮後，長榮中學的優良讀書風氣使她不斷進步，再加上老師們的用心栽培，使其受益良多。在晚上自習時間，課業上有任何不懂的內容，只要學生願意主動問問題，每個老師都很樂意解答。英文老師也利用暑假期間另外替學生加強英語能力，使她順利在高二通過英檢中級。謝謝長榮中學的老師這3年來對我的用心教導和細心照顧，無論是學業方面或是待人處事方面都讓她進步不少，最後也順利申請上心目中理想的大學。

長榮中學許德勝校長表示，今年長榮中學個人申請耀眼奪目，共計有207位透過這次的甄選方式進入各大學及科技院校。長榮中學的教學目標明確，培養每位學子的德、智、體、群、美五育均衡外，更是重視性靈教育的發展，以期達到六育均衡的全人教育。而且致力於升學輔導。近幾年來，長榮的升學成績，在台南市是有目共睹的。這些成就歸功於高中部的教師同仁努力的付出。我們擁有一群認真又負責的教職人員，所以，可以自豪地說，長榮中學絕對是家長的最佳選擇。

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