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【廣編】天王「伍佰」喝了直誇「KO咖啡王」不一樣！無糖會回甘、罐裝新標竿

▲▼罐裝咖啡,KO咖啡王,伍佰,維他露。（圖／維他露提供）

▲天王伍佰擔任「KO咖啡王」品牌代言人，將用心堅持的好咖啡推薦給大家。

圖、文／KO咖啡王提供

喝咖啡已是台灣人日常，飲用量逐年增加。維他露集團看準消費者喝咖啡不再只是提神，更是一種享受！用心打造新品牌「KO咖啡王」，開發出「無糖會回甘」的高品質黑咖啡，更力邀天王伍佰擔任品牌代言人，將用心堅持的好咖啡推薦給大家。

台灣人愛喝咖啡，對口味和品質的要求提高，連選擇罐裝咖啡也變得挑剔。KO咖啡王堅持選用「100%阿拉比卡豆」，開發出「無糖會回甘」的黑咖啡；「烏干達經典拿鐵」則使用100%卡內弗拉豆，展現烏干達咖啡特有的強厚香氣以及甘醇的糖蜜尾韻。讓消費者買罐裝也喝得到好咖啡。

KO咖啡王今年邀請搖滾天王伍佰代言，與知名導演林炳存合作，兩位大師級人物聯手，完美呈現KO咖啡王的品牌質感與自信。用心堅持的好咖啡，讓天王伍佰在拍攝現場忍不住直誇這罐不一樣。KO咖啡王即日起在各大便利商店、超市、量販店陸續上市。新品上市期間享有嚐鮮價，愛喝咖啡的人不容錯過。

想搶先目睹又霸氣又帥氣的伍佰？！KO咖啡王X伍佰最新廣告搶先看
https://www.youtube.com/watch?v=U5o3sXVZPgg
https://www.youtube.com/watch?v=o2x1SmRR-ss

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罐裝咖啡KO咖啡王伍佰維他露

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