快訊／中和、板橋2728確診足跡點！累計895例完整人數分佈曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日下午公布新增314本土案例、3例境外移入，其中新北市新增144例確診，其中板橋37例最多，至今累積985例，目前中和、板橋共有2728確診足跡點，衛生局也公布人數分佈圖。

新北市今日新增案例包括板橋37例，三重26例，中和19例，土城12例，永和10例，新莊9例，淡水6例，新店6例，蘆洲4例，三峽3例，五股3例，深坑2例，林口1例，八里1例，三芝1例，泰山1例，瑞芳1例，萬里1例，樹林1例。

指揮中心表示，今日新增之312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月8日至5月20日。

居住縣市以新北市144例最多(以板橋區37例為多)，其次為台北市127例(以萬華區60例為多)，桃園市13例、基隆市9例、台中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之3例境外移入，分別自美國、菲律賓、加拿大移入。案2974為美國籍50多歲女性，於4月28日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。

案3149為加拿大籍40多歲男性，於5月19日自加拿大入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3038為菲律賓籍30多歲男性船員，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月5日自菲律賓入境，檢疫期滿後於5月20日進行自費採檢，在台期間並無症狀，於今日確診。