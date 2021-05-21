境外移入+3！自美國、菲律賓、加拿大入境

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增315例，312例本土；3例境外移入。

指揮中心指出，今日新增之3例境外移入，分別自美國、菲律賓、加拿大移入。案2974為美國籍50多歲女性，於4月28日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。

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指揮中心說明，案3149為加拿大籍40多歲男性，於5月19日自加拿大入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3038為菲律賓籍30多歲男性船員，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月5日自菲律賓入境，檢疫期滿後於5月20日進行自費採檢，在臺期間並無症狀，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計315,592例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含280,916例排除)，其中3,139例確診，分別為1,106例境外移入，1,980例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。