　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

諸慶恩聲請再審遭駁　臺高檢署：違背「誤判零容忍」提抗告

▲臺灣高檢署辦公室外觀 。（圖／取自Google地圖）

▲臺灣高檢署辦公室外觀 。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／台北報導

銀行經理諸慶恩涉偽造定存單，被判刑後病故，臺高檢署認有冤屈，向台高院聲請再審遭駁回；臺高檢署認為，未獲法院公平審判，高院駁回再審已違背「誤判零容忍」再審制度意旨，20日提出抗告。

臺高檢署表示，該署檢察官於5月17日收受臺高院110年度聲再字第123號裁定，認為：上開裁定有訴外裁定、違背論理法則、裁定不載理由、理由矛盾及應調查之證據未予調查等諸多違背法令情事。

其中臺高檢署檢察官並未就最高法院92年度台上字第4411號不受理判決聲請再審，但臺高院裁定卻以其為程序判決為由，認不得聲請再審；又就臺高檢署檢察官於再審聲請書及歷次補充理由書，所提出之各項聲請理由，於裁定中未置一詞說明何以不採之原因；且對臺高檢署檢察官聲請調查之證據，不僅未予調查，復未說明無調查必要之理由等情。衡諸該裁定有諸多違誤，因此20日提起抗告。

臺高檢署抗告書認為，諸慶恩被訴偽造文書一案，未獲法院公平審判，臺高院裁定駁回再審已違背「誤判零容忍」之再審制度意旨。
1.按最高法院106年度台抗字第842號裁定指出：
(1)刑事訴訟法第420條關於為受判決人之利益聲請再審的規定，彰顯係對於「誤判零容忍」的堅持與救濟。

(2)如果有人無辜、蒙冤、受屈，國家當盡一切力量，給予救濟，係現代文化進步、法治昌明國家應有的基本理念，法院作為國家司法機關，自應懍於「保障民權乃司法之天職」的認知，積極承擔審判職責，以貫徹保障人民權益的意旨。

(3)受判決人對於其先前受有罪判決確定，仍感冤抑，出於「在哪裏跌倒，就從那裏站起」的心願，依循司法再審途徑請求救濟，法院沒有理由將之拒於門外，准予再審，即不失為釜底抽薪、一勞永逸的解決方式。

2.諸慶恩遭訴偽造文書等案件之偵審過程，並未獲得公平、公正、公開、透明之審判，於臺高院判決有罪後，深感冤抑求救無門，無奈之下僅能請求檢察官上訴，最終卻因諸慶恩死亡，最高法院判決不受理，致未能取得企盼之無罪判決，本件臺高院裁定駁回諸慶恩案之再審聲請，將之拒於救濟之門外，顯然違背上開最高法院裁定所揭示「誤判零容忍」之再審制度意旨。

3.臺高檢署檢察官爰提起抗告，企盼「法院作為國家司法機關，懍於『保障民權乃司法之天職』的認知，積極承擔審判職責，貫徹保障人民權益的意旨」，撤銷臺高院裁定，以平抑冤屈。

►Her推出「彈開式方形蚊帳」外型可愛多款可選不用組裝、有不同尺寸適合床鋪
 

ET快訊
快訊／柯文哲：由不得你！　下令所有醫護「全去打疫苗」
新北確診男吃燒烤傳給同桌友人　隔壁包廂女業務也中鏢
快訊／宜蘭本土+8足跡公布　曾到過家樂福、全聯、喜互惠
快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜回應了
快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街等「全面改外帶外送」
快訊／南投公布2確診足跡！22歲女大生與朝陽有連結
朝陽夜唱團20人3中鏢　19歲女大生大範圍足跡曝
獨／中研院傳確診「國家生技園區大消毒」　院方回應了
LIVE／北市增87例「北捷3確診」　柯文哲最新說明
快訊／桃園本土+17　2例和金沙酒店女相關
快訊／高雄確診業務「遊北部4天」！太太也染疫　去過小北、全聯
台北捷運3確診！　莊人祥證實
10天1577本土「醫療量能吃緊」！　隔離病房只剩不到3成
快訊／桃園本土+17完整足跡曝光　酒店、夜市、家樂福都入列
快訊／新北增157例足跡公布！　板橋星巴克、中和全聯、愛買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義太保曳引車撞機車「地留大攤血」　騎士當場死亡！

疫情再起假消息盛行　19日一天11起！最高罰300萬還要坐牢

諸慶恩聲請再審遭駁　臺高檢署：違背「誤判零容忍」提抗告

新竹一高中傳霸凌　爸媽看影片才知：反被要求「噤聲」氣炸

快訊／宜蘭慧燈中學1學生染疫！校方：19日深夜確診　母先不適採檢

八仙山延燒2.8公頃陸空71人灌救！二葉松針油脂豐富　易燃難滅

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：囂張X小

刺傷女同事二審仍判賠150萬　成大醫體循師：金額過高研究上訴

臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤

與閨蜜男友頂樓激戰　她假好心傳「要發揮暖男精神安慰喔」

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

嘉義太保曳引車撞機車「地留大攤血」　騎士當場死亡！

疫情再起假消息盛行　19日一天11起！最高罰300萬還要坐牢

諸慶恩聲請再審遭駁　臺高檢署：違背「誤判零容忍」提抗告

新竹一高中傳霸凌　爸媽看影片才知：反被要求「噤聲」氣炸

快訊／宜蘭慧燈中學1學生染疫！校方：19日深夜確診　母先不適採檢

八仙山延燒2.8公頃陸空71人灌救！二葉松針油脂豐富　易燃難滅

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：囂張X小

刺傷女同事二審仍判賠150萬　成大醫體循師：金額過高研究上訴

臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤

與閨蜜男友頂樓激戰　她假好心傳「要發揮暖男精神安慰喔」

新台幣連2貶！收盤貶3分　收在28.012元

嘉義太保曳引車撞機車「地留大攤血」　騎士當場死亡！

快訊／「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

快訊／外銷訂單連14紅！歷年4月首度站上500億美元大關

《食尚》曾子余爆肥10公斤　納豆6節目停擺陪女友

台南口罩大執法　外出不戴口罩強力取締！

Google新功能！兩步驟刪除「15分鐘內」搜尋紀錄

火車族注意！5／9案2713　萬華搭區間車→板橋莒光號→雲林林內

宋慧喬樂收8萬FENDI狗包　愛犬穿Logo裝Q爆

墨爾本封城「從單日700+到清零」　ICU護理生揭實錄！告誡2重點

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

社會熱門新聞

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

19保險員群聚台中草悟道　遭勸反嗆：關你啥事

快訊／台南生達製藥大火　「傳多次爆炸聲響」

台開經理用小舅子帳戶　爽賺內線

高雄漁船射殺4海盜！　船長下令開槍遭判26年

即／北院清空！　全院人員即刻返家

還在人與人的連結！台中薄紗女做全套慘了

騎車沒戴口罩遭罰　高雄男震驚：不是假新聞嗎

全台首例！八大行業違規營業慘斷水電

騎士車禍醫院快篩竟呈「新冠陽性」　3警傻眼

全台首次「人臉辨識」未戴口罩罰！

北院傳出確診　北檢深夜急消毒

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

被央行找「喝咖啡」　高銀貸建案量創3年新低

被央行找「喝咖啡」　高銀貸建案量創3年新低

由於央行陸續找銀行業者「喝咖啡」，銀行業放款趨於謹慎，再加上近期換屋房型增多，導致於高銀貸建案比例明顯下滑。今年北台灣房貸成數8成以上的「高銀貸」建案，跌破5成，也創下3年來新低。

金毛女「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？警氣炸

金毛女「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？警氣炸

信用卡突被鎖卡！客服揭「2原因」眾人愣：第一次聽到

信用卡突被鎖卡！客服揭「2原因」眾人愣：第一次聽到

諸慶恩再審案遭駁回　台高檢：將提抗告

諸慶恩再審案遭駁回　台高檢：將提抗告

屁孩騎車闖雪隧　罰單「簽哥哥的名」下場曝

屁孩騎車闖雪隧　罰單「簽哥哥的名」下場曝

關鍵字：

台灣高等檢檢察署台高檢署銀行經理諸慶恩抗告偽造文書台高院

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

快訊／再添1死！今日本土新增286例

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面