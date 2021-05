中批在玩火　美：「柯蒂斯魏柏號」未遭解放軍驅離

▲美國伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」。(圖/翻攝自Facebook/USS Curtis Wilbur)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」(USS Curtis Wilbur DDG-54)18日照例通過台灣海峽,並在20日駛向南海西沙島附近海域。此舉引發中國解放軍強烈抗議,警告美國「玩火」干政行為,並宣稱已派遣海空軍監視並「驅離」戰艦,不料立刻遭美方駁斥,表明「柯蒂斯魏柏號」並未遭到解放軍驅離。

美國軍艦每月定期通過台灣海峽,此次「柯蒂斯魏柏號」是拜登上任以來第5次通過,當日駛往南海西沙島附近海域,進行「自由航行」。

中國國防部發言人譚克非20日聲明警告,美國軍艦正「非法闖入中國領海」,解放軍已依法對美軍艦進行監視與驅離。他繼續強調,台灣問題純屬中國內政,美軍穿越海峽舉動向「台獨」份子發出錯誤訊息,是不負責任的「玩火」行為,且美國應停止對中美緊張關系製造更多麻煩。

美國第7艦隊同日發出新聞稿駁斥中方指控,「柯蒂斯魏柏號」過境是根據國際法進行,同時解放軍「驅逐」美軍戰艦說法不實,單純是在扭曲美國海軍行動,而中國近期更多次在南海非法擴展地區勢力,嚴重威脅附近安全與穩定。

聲明中更強調,美國此行證明完成「自由開放」印太地區承諾,將持續在國際法允許地區飛行、航行與執行任務。

#ICYMI: Asserting navigational rights and freedoms in the vicinity of the Paracel Islands, consistent with international law, #USNavy's @US7thFleet conducts Freedom of Navigation Operation. #FreeAndOpenIndoPacific



DETAILS https://t.co/6RYEtt3N0v pic.twitter.com/56FRaqVr33