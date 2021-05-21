中批在玩火　美：「柯蒂斯魏柏號」未遭解放軍驅離

▲美國伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」。（圖／翻攝自Facebook／USS Curtis Wilbur）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）18日照例通過台灣海峽，並在20日駛向南海西沙島附近海域。此舉引發中國解放軍強烈抗議，警告美國「玩火」干政行為，並宣稱已派遣海空軍監視並「驅離」戰艦，不料立刻遭美方駁斥，表明「柯蒂斯魏柏號」並未遭到解放軍驅離。

美國軍艦每月定期通過台灣海峽，此次「柯蒂斯魏柏號」是拜登上任以來第5次通過，當日駛往南海西沙島附近海域，進行「自由航行」。

中國國防部發言人譚克非20日聲明警告，美國軍艦正「非法闖入中國領海」，解放軍已依法對美軍艦進行監視與驅離。他繼續強調，台灣問題純屬中國內政，美軍穿越海峽舉動向「台獨」份子發出錯誤訊息，是不負責任的「玩火」行為，且美國應停止對中美緊張關系製造更多麻煩。

美國第7艦隊同日發出新聞稿駁斥中方指控，「柯蒂斯魏柏號」過境是根據國際法進行，同時解放軍「驅逐」美軍戰艦說法不實，單純是在扭曲美國海軍行動，而中國近期更多次在南海非法擴展地區勢力，嚴重威脅附近安全與穩定。

聲明中更強調，美國此行證明完成「自由開放」印太地區承諾，將持續在國際法允許地區飛行、航行與執行任務。