墾丁社頂公園「八寶公主」傳奇！　婦失蹤5天「靠內褲脫困」

▲老婦失蹤5天，被發現時身上還帶著用來止飢的月桃葉心。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣鄉野盛傳「魔神仔」傳說，尤其山區容易發生迷路、失蹤等意外，各種靈異傳聞不脛而走，全台各地幾乎都曾傳出類似事件，部分地區更是發生不止一起，詭異巧合令人不寒而慄。屏東一名老婦2008年間前往墾丁社頂公園採野菇，接著竟離奇失蹤5天，被尋獲時供稱自己被身材高大的紅髮女子帶走，轟動一時。

據了解，「魔神仔」是台灣鄉野傳說中，一種誘導人類迷失野外的鬼怪，祂沒有一定形象，有時被認為是兒童、婦女或登山者的枉死鬼魂，唯一一致的是，迷失者被發現時大多呈現恍惚狀態，對失蹤期間的細節不太有印象，或僅記得有人拿雞腿、飯食等佳餚給自己吃，實際放入口中的卻是蚯蚓、青蛙或是昆蟲等物。

2008年7月間，1名86歲的老婦和友人前往屏東社頂公園採野菇，途中突然人間蒸發，警方遍尋不著人影，直到5天4夜後，才在梅花鹿復育區被發現。老婦獲救後，自稱被「高大紅髮大臉的女性」帶走，對方不僅向她討內褲，還教自己食用月桃葉心果腹，雙方僵持5天後，她只好把內褲交出，隨即被尋獲。

相關情節傳出後，有專家曾以高大女性及氣候等相關特徵，推測此事件為「旱魃」（中國神話中的一種妖怪）所為，然而台灣民間並沒有太多有關旱魃的信仰風俗，此一說法頗顯突兀；另有在地人認為，紅髮、高大等特徵可能和當地萬應公祠所祭祀之「荷蘭八寶公主」有關，但遭到廟方否認，真相至今仍不得而知。

▲墾丁大灣八寶公主廟中所祭祀的八寶公主，被人與「魔神仔」扯在一起，引起地方民眾兩極看法。

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