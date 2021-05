美2飛行員彈射出艙　F-15QA降落意外滑出跑道

▲ F-15QA。(圖/翻攝自波音公司官網)

記者張家瑋/綜合報導

美國伊利諾州(State of Illinois)中部的聖路易機場(St. Louis Airport)在當地時間18日早上,發生一起F-15QA戰鬥機在降落事故,這架戰鬥機原定將通過對外軍售計劃移交給卡達空軍,目前正在對事故進行調查。

綜合外媒報導,F-15QA戰鬥機停在兩條跑道中間的草地上,且缺少座艙罩,艙內的2具彈射座椅都已不見,2名飛行員都被彈射出艙,其中1人受到輕傷。

卡達採購F-15QA軍機案,是採「對外軍事銷售」(Foreign Military Sales, FMS)模式,該架F-15QA先前已由波音公司交機給美國空軍,並在美國史考特空軍基地(Scott Air Force Base)進行相關測試和機種轉移訓練,預計今年起逐步交機給卡達空軍。

F-15QA bound for Qatar declares emergency upon landing, leaves runway in Illinois; USAF pilots eject safely https://t.co/TkGtBDxt1w pic.twitter.com/Z2KSDJWahd