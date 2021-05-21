美2飛行員彈射出艙　F-15QA降落意外滑出跑道

▲ F-15QA。（圖／翻攝自波音公司官網）

記者張家瑋／綜合報導

美國伊利諾州（State of Illinois）中部的聖路易機場（St. Louis Airport）在當地時間18日早上，發生一起F-15QA戰鬥機在降落事故，這架戰鬥機原定將通過對外軍售計劃移交給卡達空軍，目前正在對事故進行調查。

綜合外媒報導，F-15QA戰鬥機停在兩條跑道中間的草地上，且缺少座艙罩，艙內的2具彈射座椅都已不見，2名飛行員都被彈射出艙，其中1人受到輕傷。

卡達採購F-15QA軍機案，是採「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales, FMS）模式，該架F-15QA先前已由波音公司交機給美國空軍，並在美國史考特空軍基地（Scott Air Force Base）進行相關測試和機種轉移訓練，預計今年起逐步交機給卡達空軍。

F-15QA bound for Qatar declares emergency upon landing, leaves runway in Illinois; USAF pilots eject safely https://t.co/TkGtBDxt1w pic.twitter.com/Z2KSDJWahd — Defense News (@defense_news) May 18, 2021

根據維基百科，F-15鷹式戰鬥機（McDonnell Douglas F-15 Eagle）是一款全天候制空戰鬥機，是美國空軍現役的主力戰鬥機之一。F-15QA衍生自美國波音（Boeing）的F-15「先進型」（Advanced）計畫，卡達（Qatar）在2018年耗資62億美元（約新台幣1853億）購買36架，2020年4月14日進行首次飛行測試。