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三重小吃伴唱店為賺錢成「防疫破口」 偷營業遭警依法送市府裁罰

▲▼三重小吃伴唱店不甩禁令照常營業遭警方送交市府裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重小吃伴唱店不甩禁令照常營業遭警方送交市府裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

為了賺錢不要命！為了防範疫情發生破口，三重警方配合市府要求針對轄內應當暫停營業的八大娛樂業者複查，不料17、18日晚間分別在三重區大仁街集後竹圍街發現不肖店家無視禁令，仍開門營業且拒絕改善，明顯違反市府防疫公告，警方予以現場訓斥，並報請市府依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定裁罰。

時值疫情高峰期間，20日新北市再度增加161名確診者，中和區42人最多，板橋區35人、新店區21人、土城區14人，三重區也有7人之多。而早在上周新北市長侯友宜就下令，新北市內所有八大娛樂業者都暫時停止營業，違者可依法報請市府裁罰。

警方為了確保業者皆有遵守禁令，防止漏網之魚產生疫情破口，近日仍不斷對八大店家實施查察複檢，三重警方17日前往三重區大仁街一家小吃伴唱店外，就發現店家竟拉開鐵門開始營業，且竟拒絕立即改善；18日後竹圍街另家店內也是同營情況，警方皆依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，報請市府目的事業主管機關裁罰。

三重分局呼籲，疫情已進入三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩、保持社交距離，避免前往密閉空間及易造成群聚感染的場所，休閒娛樂場所業者必須暫停營業，嚴防疫情擴散，以降低感染風險，若有相關違規情事，一定嚴格稽查當場蒐證，並移請主管機關裁罰。

▲▼三重小吃伴唱店不甩禁令照常營業遭警方送交市府裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重小吃伴唱店不甩禁令照常營業遭警方送交市府裁罰。（圖／記者陳豐德翻攝）

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