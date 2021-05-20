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上海最浪漫的甜愛路　520展現新風貌

▲位在上海市虹口區的甜愛路號稱是上海市最浪漫的馬路。（圖／記者趙禕攝）

▲位在上海市虹口區的甜愛路號稱是上海市最浪漫的馬路。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導

號稱是上海最浪漫馬路的甜愛路，也是上海情侶最愛去打卡的網紅地；這條只有短短526米的道路最近又展現了新風貌！

就在去年，已經頗有知名度的甜愛路還是一條路面坑窪不平、人行道被行道樹擠佔的狹窄小路；不過今年上海市虹口區啟動了甜愛路的大修改造工程，改造長度約400米，修繕之後路寬達到12米，不但對路面重新鋪設瀝青讓路面更加平整，還對行道樹的種植空間重新改造，並且舖設了鵝卵石點綴，擴大了來往行人通行的空間。全新面貌的甜愛路在經歷兩個月的改建工程之後，順利趕在520這個很多年輕人覺得意義特殊的日子向公眾呈現。

▲▼位在上海市虹口區的甜愛路號稱是上海市最浪漫的馬路。。（圖／記者趙禕攝）

▲整修後的甜愛路呈現出煥然一新的景象。（圖／記者趙禕攝）

嶄新容顏的甜愛路在馬路西側舖設了瀝青路面，加上人行道上的彩色鋼渣透水磚，和路邊的圍牆護欄相映成趣。道路一側掛著中西名人詠嘆浪漫愛情的詩詞，還有一面又一面留空的牆面讓情侶們在上面留下愛的印記；公交車站地面還用彩磚拼出「LOVE IN TIAN AI」字樣，更添浪漫色彩。

▲▼整修後的甜愛路呈現出煥然一新的景象。（圖／記者趙禕攝）

 ▲▼重新整修後的甜愛路新增了許多浪漫的元素。（圖／記者趙禕攝）

▲▼重新整修後的甜愛路新增了許多浪漫的元素。（圖／記者趙禕攝）

520當天就有不少上海市民趕來一睹甜愛路的新面貌，很多年輕情侶們也到這裡留字、拍照，為520留下屬於他們自己的記憶。

▲▼甜愛路在520這一天吸引了不少情侶到這裡拍照打卡。（圖／記者趙禕攝）

 ▲甜愛路在520這一天吸引了不少情侶到這裡拍照打卡。（圖／記者趙禕攝）

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甜愛路520虹口區

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