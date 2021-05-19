洽公請注意！桃園市政大樓後棟6／1日起整修　周邊交通動線調整

▲桃園市政大樓後棟整修，周邊交通動線調整。（圖／秘書處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府市政大樓後棟，曾發生外牆壁面剝落情況，出現安全顧慮，市府19日表示，將自6月1日起進行後棟(後門側)外牆修復工程，將分區施工，預計明(2022)年第四季完成，施工期間將設置施工管制區以維護安全，並進行周邊交通改道管制，籲請洽公市民朋友體諒配合。

市府秘書處指出：一、今年6月1日零時起封閉桃園市政府市政大樓至桃園市綜合會議廳間部分道路，並以施工圍籬架設出「施工管制區」，管制區內禁止一般車輛通行及停放。

二、6月1日零時起所有車輛行駛動線亦配合調整。

三、施工期間，行人可走安全通道進入後門，或由正門進入洽辦公。

四、6月1日零時起，原市區公車行經「府前郵局站」及桃園區公所正門「桃園區公所站」站牌取消，欲搭乘請改至縣府路128號對面之「桃園區公所站(起點站)」及「文化局站(臨時終點站)」站牌上下車。

五、施工管制區周邊停車格變更，自本(5月)23日零時起，陸續劃設調整，請車主提前移動愛車。

市政府秘書處長顏子傑呼籲，請用路人遵照施工管制人員及安全設施指示行車，行經施工區域之車輛請減速慢行，以維護交通安全並維持行政園區正常運行，感謝洽辦公民眾的體諒配合。

▶一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元 大空間好舒服