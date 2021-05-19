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陽光刺眼！阿北搭火車「口罩當眼罩戴」提醒裝沒聽見　網轟：檢舉

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

▲阿北把口罩當眼罩戴。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情嚴峻，全台升第三級警戒，出門在外全程都在配戴口罩，一刻都不能鬆懈，但有一名阿北竟然在搭車時，把口罩當眼罩用，坐在車上閉目養神，口鼻全都露在外面，車上的乘客也都上前提醒，但對方依然故我，屢勸不聽，許多網友看到照片後，紛紛大喊「快點檢舉他！」

一名網友在臉書「嘉義綠豆大小事」發文，今日上午搭乘區間車從嘉義北上，結果車上一名男乘客竟然把臉上的口罩往上移，當成眼罩戴，嘴巴還有鼻子全都露在外面，車上的人看的超害怕，不少人上前提醒阿伯把口罩戴好，但是阿北屢勸不聽，「這位老鼠屎於民雄站下車，多次屢勸不聽，請問大家若遇到這狀況會怎麼做？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

▲網友們大喊檢舉。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

貼文曝光後，網友們全氣炸，「自私自利的王八蛋」、「要不要乾脆拿胸罩戴在眼睛上」、「這種可以檢舉了啦，3000～15000元多來個幾次就好」、「拍照存證交給警方處理」、「噴他酒精在點火消毒」、「通報列車長處理」、「開到嘉義市，直接叫鳳梨鼠鼠（吳泓逸）幫他封釘」。

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布全台進入三級防疫警戒，禁止室內5人、室外10人以上社交聚會，除雙北外，其他縣市陸續加入，並呼籲民眾減少外出，儘量待在家做好防疫工作，外出時須全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會、僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

 
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