身體比成人巴掌小！450g「最袖珍公主」努力長大 　100天後超漂亮

▲孩子還沒有巴掌大。（圖／翻攝自閃電新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

這個寶寶出生時僅450克，刷新山東體重最小新生兒紀錄！日前，濟南一才懷孕23周的王姓孕婦胎膜早破，之後她的「公主」小丹丹（化名）就出生了。剛出生的小丹丹有嚴重的宮內感染，體重僅450克，皮膚薄如蟬翼，渾身青紫，整個身體還沒有成年人的手掌大，呼吸微弱，有輕度窒息。

據《閃電新聞》報導，山東威海的王女孕23周胎膜早破，保胎3天後被緊急轉送到山東大學第二醫院，隔天她的「公主」小丹丹出生。

▲山東體重最小新生兒紀錄。（圖／翻攝自閃電新聞）

皮膚沒長好，沒有血管，就用臍帶建立靜脈和動脈導管，一邊源源不斷地給予輸液營養，一邊持續監測血壓，防止低血壓引起的腦損傷。無法自主呼吸，就依靠呼吸機一次又一次完成吸氣、呼氣……，小丹丹度過了兩次感染、多次肺炎，因為早產視網膜病變，醫生還為她進行了雙眼玻璃體腔注藥術。

此後的100天，在醫護人員的精心澆灌下，她頑強地跨過了「呼吸關」、「餵奶關」、「感染關」，撤掉了呼吸機，實現了自主吮吸。

▲如今的小丹丹白胖漂亮。（圖／翻攝自閃電新聞）

如今的小丹丹糾正胎齡達到37+6周，體重2600克。4月28日，她終於出院回家。出生時僅450克的小丹丹，也成為目前山東存活的體重最輕、胎齡最小的新生兒。