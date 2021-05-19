家長救星來了！YouTube Kids幫挑片還限時　爸媽安心放下去不用盯

▲兒童版YouTube。（圖／翻攝自YouTube Kids，下同）



記者黃可昀／綜合報導

全國校園停課，很多家長已經開始頭痛，孩子接下來會待在家10幾天，不能出門玩只能看電視、玩手機，但該如何過濾孩子觀看的影片內容呢？其實YouTube有推出兒童版的《YouTube Kids》，專門為3到12歲的小朋友所設計，爸媽不用再擔心孩子看到不合年齡的影片，現在除了APP版本還有推出線上版。（iOS下載點此／Android下載點此）

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▲▼輸入孩子年齡可限制影片類型。



全台停課至5月28日，孩子待在家裡不外乎就是看電視，有些家長會讓孩子透過手機或平板電腦觀看YouTube，但內容難以篩選，可能會不小心看到暴力或兒童不宜的畫面，因此誕生了YouTube Kids，家長登入後可以設定孩子年齡，系統會自動投放適合的推薦影片，畫面最上方有「節目」、「音樂」、「學習」及「探索」4大分類可挑選，爸媽不用再時時刻刻緊盯。

▲變更設定得由家長先答一道乘法題。



除了過濾影片內容外，YouTube Kids還有「計時器」功能，時間到以後會鎖定畫面，有效限制孩子看影片的時間，此外也有「家長監護功能」，爸媽可以回頭點選觀看紀錄，了解孩子都在看哪一些影片。如果想更改設定，家長必須先回答一題簡單的乘法，或是輸入手機密碼，避免孩子自己亂按而變更設定。

公視三台從今天（19）至5月28日也被教育部徵收，每天下午1時30分至4時30分共3小時，會播放適合國小、國中學童適合觀看的節目，只要打看電視即可收看，不必額外下載APP或透過電腦觀賞。