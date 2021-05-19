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德里部長稱出現「新加坡變種」　遭星國打臉：病毒從印度來的！

▲▼印度德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）在推特上發文稱，新加坡出現新型變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）聲稱，新加坡出現新型變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

除了眾所熟知的印度疫情之外，包含台灣、星馬地區、泰國與越南等地的疫情也都急遽升溫。印度德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）於18日在推特上發文，呼籲中央政府取消與新加坡的往來航班，因為新加坡出現「變種新冠病毒」。然而，此言一出，便立刻遭到新加坡衛生部發言人打臉。

▲▼ 印度疫情。（圖／路透）

▲印度第2波疫情相當嚴峻。（圖／路透）

根據新加坡《海峽時報》報導，德里首席部長克里瓦爾18日以印度語在推特上發文稱，新加坡出現「新型」變種病毒，據說對兒童非常危險，可能會導致印度爆發第3波疫情，「因此我呼籲中央政府，立即取消與新加坡的往來航班，並盡早讓孩童優先接種疫苗。」而經由《印度斯坦時報》、印度NDTV電視台等媒體的報導，擴散了此一言論。

印度航空部長普里（Hardeep Singh Puri）隨後發布推文，請印度國民不用驚慌，因為自2020年3月以來，飛往印度的國際班機已經停飛，與新加坡之間也沒有旅遊泡泡，只有派遣幾次包機將滯留的印度國民接回來，「我們將持續關注事態發展，以便採取一切預防措施。」

報導稱，新加坡衛生部於18日當天立刻反駁了「新加坡變種」的說詞。衛生部發言人指出，最近幾周有許多確診病例都是起源於印度的B.1.6172變種毒株，而且病毒譜系檢測也顯示B.1.6172變異與新加坡的幾個群聚感染有關。

▲▼印度疫情失控。（圖／路透）

▲據本站先前報導，英國政府部門警告，印度變種病毒B.1.6172可能比英國變種病毒的傳染力高出5成。（圖／路透）

另外，部分網友也在推特上發出回應表示，「新加坡的病毒株與B.1.617印度變種是同一譜系，新加坡已經暫停往返印度的班機，請問部長是住在哪個世界？」、「嘿！德里部長B.1.617變種病毒是來自你們的國家」、「新加坡的學校因為B.1.617而被迫關閉，希望你可以為散播假消息的行為道歉，並進行事實查核」。

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